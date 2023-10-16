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«جي 42» تُطلق «كور 42» لتوفير الحلول السحابية وإمكانات الذكاء الاصطناعي

‫عقب إطلاق «كور 42» (من المصدر)
17 أكتوبر 2023 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «جي 42»، المجموعة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية  عن تشكيل مؤسسة ديناميكية جديدة تحت اسم «كور 42» تهدف إلى التركيز على توفير الحلول السحابية وإمكانات الذكاء الاصطناعي المؤسسية على المستوى الوطني.
وستلعب كور 42، التي تُعد ثمرة الاندماج بين «جي 42 كلاود» و«معهد إنسبشن» و«شركة إنجازات»، الشركات الثلاث ضمن محفظة مجموعة جي 42، دوراً حيوياً في المشهد التكنولوجي الراهن من خلال توفير منصة شاملة قادرة على تحقيق أجندة التحول الرقمي لدولة الإمارات، وريادة جهود تصدير ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المؤسسات والحكومات حول العالم.
وستجمع الشركة الجديدة أعلى مستويات التكنولوجيا والابتكار والخدمات في إطار عرض فريد من نوعه يشمل الحلول السحابية القابلة للتطوير، والبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتي تلبي الاحتياجات الخاصة بالقطاع العام والقطاعات الخاضعة للتنظيم، والأبحاث التطبيقية المتطورة للذكاء الاصطناعي وسبل تنفيذها، مع التركيز على تمكين الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدامات المؤسسية عبر مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وخدمات الأمن السيبراني لحماية المؤسسات من اختراق البيانات والهجمات السيبرانية، والتميز في الخدمات المهنية والخدمات المُدارة، وتكامل الأنظمة وتمكين التحول الرقمي والحلول المتميزة، مع التركيز على رضا العميل.

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