مسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ «اتصالات من &e»: إطلاق أول متجر اتصالات ذاتي التشغيل بتقنية الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

كشف مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات من &e»، عن إطلاق الشركة لأول متجر اتصالات ذاتي التشغيل في قطاع الاتصالات حول العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي، تحت اسم (EASE stores)، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي مشتركي «اتصالات من &e» في الإمارات إلى 13.9 مليون مشترك خلال النصف الأول من عام 2023. وقال: إن نسبة تغطية شبكة «اتصالات من &e» للجيل الخامس من المساحة الإجمالية للمناطق المأهولة بالسكان لدولة الإمارات بلغت 98.74%، في حين بلغت تغطية شبكة «اتصالات من &e» للألياف الضوئية الموصولة للمنازل في دولة الإمارات 99.85%.

وأوضح مسعود، خلال حوار على هامش معرض «جيتكس جلوبال 2023» في دبي، أن «اتصالات من &e» تُوَاكِب المستقبل الرقمي، وتحرص على تقديم تجارب مبتكرة للعملاء في جميع القطاعات، وأن الشركة حريصة على تقديم أحدث التجارب الحيَّة والفريدة من نوعها في مجال الاتصالات والتكنولوجيا خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، مع مواصلة إطلاع عملائها وزُوَّار جناحها على أحدث التجارب وتقنيات شبكات الجيل الخامس (5G)، وحلول التنقل والتجزئة الذكية، والرعاية الصحية الذكية، والمنازل الذكية، وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI).

وأوضح، أن معرض «جيتكس جلوبال» يمثِّل مكانةً خاصة لـ«&e» بوصفها مجموعة استثمارية وتكنولوجية رائدة عالميّاً، تعرض من خلاله أحدث التقنيات والحلول لصنع المستقبل الرقمي في المجتمعات التي تعمل داخلها حول العالم، لافتاً إلى أن جناح «&e» يضم العديدَ من التجارب الحية والعروض المبتكرة التي تقدِّمها ركائزُ أعمالها المختلفة، وأحدث حلولنا للمؤسسات والأفراد.

وأوضح، أن إطلاق (EASE stores)، يشكل نقلة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدَّمة للعملاء، حيث تقدِّم «اتصالات من &e»، عبْر متجر EASE، فرصةً للعملاء لخوض تجربة ذاتية لاستبدال هواتفهم القديمة بنقاط تطبيق بسمات (Smiles)، واستخدام هذه النقاط في جميع مراكزها، إلى جانب ميزات الشراء السريع للمنتجات والخدمات عبْر خاصية «Pay & Pick» و«Pick & Go»، لتكون هذه التجربة أكثر فعالية للعملاء في انتقاء واختيار الخدمات.

شبكات الجيل الخامس (5G)

وأكد مسعود حرص «اتصالات من &e» تبنِّي أفضل التقنيات العالمية في شبكاتها للاتصالات، حيث حققت الشركة تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، سرعةَ نقل بيانات عالية تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، والذي يُعَدُّ إنجازاً مهمّاً يضاف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ويضعها في الطليعة على صعيد قدرات الجيل الخامس المتقدِّم. وأشار إلى أن استثمارات «اتصالات من &e» في الجيل الخامس تسهم في تعزيز من مكانة دولة الإمارات على مؤشرات سرعات شبكة الجيل الخامس (5G)، إذ تجاوزت نسبة تغطية شبكة «اتصالات من &e» للجيل الخامس 98.74% من المساحة الإجمالية للمناطق المأهولة بالسكان لدولة الإمارات. وعلى مستوى شبكات الألياف الضوئية، ساهمت جهودنا في تحقيق نسبة 99.85% من الألياف الضوئية الموصولة للمنازل في دولة الإمارات، إذ حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالميّاً، ومنذ عام 2016، في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH)، بحسب التقارير الصادرة عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة بالمنازل.

الحلول الرقمية وأمن البيانات

وأضاف: نجحت «اتصالات من &e» في تجربةَ شبكة الجيل الخامس 5G في قطاع النفط والغاز، عبْر شبكةٍ متطورةٍ للهاتف المتحرك قادرةٍ على معالجة كميات هائلة من البيانات بموثوقية ومُرُونَة وتلبِّي هذه التجربة متطلبات قطاع النفط والغاز، بتوفير خدمات الجيل الخامس، وإدارة حركة مرور البيانات للشركات، وتمكين النقل بشكلٍ أسرع للبيانات المُرْسَلة، والمتابعة في الوقت الفعلي، لتمهيد الطريق بشكل فعَّال نحو التحوُّل الرقمي للصناعات العاملة ضمن نطاقات واسعة. وقال: إن الشركة تقدم في معرض جيتكس عرضاً استثنائياً يعتمد على شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced)، لتوضيح كيفية توصيل الطاقة لإنترنت الأشياء عبْر شبكة الجيل الخامس، أو ما يُعرف بإنترنت الأشياء الخامل، لأَتْمَتَة الخدمات اللوجستية وجرد المخزون، وغيرها من الاستخدامات المتطورة التي تبرهن القدرات الكبيرة لشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced) في دعم العديد من القطاعات وأتمتة الخدمات.

13. مليون مشترك

ولفت إلى أنه من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وقوة البنية التحتية في تحليل البيانات، تركِّز استراتيجيتنا على أَتْمَتَة المزيد من نماذج الأعمال لتعزيز الكفاءة والمرونة، وتحقيق التوافق بين إمكانات وخبرات المواهب البشرية وقدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة بتميُّز، للتمكين في إطار صُنْع القرار، وتعكس هذه الأولوياتُ القدرةَ على تحقيق النمو والنجاح على المدى الطويل. وفي هذا الاتجاه، عملت «اتصالات من e&» على تعزيز مستوى المساعد الافتراضي، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بهدف الارتقاء بخدمة العملاء.

وأوضح أنه ومن خلال تحليل شكاوى واستفسارات العملاء، والرعاية الاستباقية، ووحدة التشغيل التي تعمل على مدار 24 ساعة، والتي تُعتبر بمثابة مركز قيادة لخدمة العملاء، جنبًا إلى جنب مع الكوادر البشرية ومستشاري خدمة العملاء، فقد وصل إجمالي مشتركي «اتصالات من &e» في الإمارات إلى 13.9 مليون مشترك خلال النصف الأول من عام 2023.

كما تعاونت «اتصالات من &e» مع «مايكروسوفت» لدمج تقنية GPT من «مايكروسوفت» أزور للذكاء الاصطناعي Microsoft Azure Open AI ضمن عملياتها الداخلية، بهدف تعزيز تجارب العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما تَمَّ توسيعُ تطبيقات أَتْمَتَة عمليات الروبوتات.

تنمية قطاع الأعمال

وأشار إلى أن «اتصالات من &e» تُوَاصِل القيامَ بدورها باعتبارها شريكاً موثوقاً لقطاع الأعمال، من خلال توفير ما هو أكثر من إمكانات الربط والاتصال، الأمر الذي يؤدي إلى تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي والتركيز على المستقبل، ويحفِّز الطلب المستدام على مجالات أكثر تطوراً، مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس الخاصة، وغيرها.

وفي هذا الإطار، أطلقت اتصالات من «&e» البرنامج الوطني لتأسيس الشركات، وهو برنامج مخصّص لدعم روّاد الأعمال من الشركات المملوكة بنسبة 100% لمواطني دولة الإمارات، وتمكينهم من بيع خدمات وحلول «اتصالات من &e» وتسويقها لدى عملائهم بإمارات الدولة كافة. ويقدم البرنامج لمشتركيه من الشركات الصغيرة والمتوسطة عمولة تنافسية لتشجيع رواد الأعمال على تسويق الخدمات، بما يسهم في دعم توجهات الحكومة في التوطين وبناء شراكات بين القطاع الخاص ومواطني الدولة.