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5 حلول رقمية تستعرضها «تعليم» في «جيتكس 2023»

جناح مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في «جيتكس 2023» (من المصدر)
17 أكتوبر 2023 02:20

دينا جوني (دبي) 

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تشارك مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2023» وتستعرض المؤسسة عدداً من مبادراتها وخدماتها التعليمية الرقمية القائمة على أحدث التطورات التكنولوجية والتقنية.
وأكد خالد المازمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن قطاع التعليم يعد أحد أبرز القطاعات التي تتفاعل بشكل مباشر مع ما يشهد العالم من تطورات تقنية بوتيرة متسارعة، ولذا فإن المؤسسة تحرص دائماً على مواكبة هذه التقنيات، وتعمل على إرساء بنية تعليمية رقمية تتسم بالتطور المستدام. وأضاف أن المؤسسة تستعرض عبر منصتها في المعرض باقة متنوعة من الخدمات والحلول التقنية التي من شأنها تعزيز عمليات التعليم والتعلم ودعم صنع القرار التعليمي وتحسين التجربة التعليمية للطلبة وتطوير مهاراتهم، لاسيما في مجالات الابتكار والتفكير الإبداعي، لافتاً إلى أن من بين ما تعرضه المنصة تطوير أدوات تقنية تساعد المعلمين على أداء مهامهم وتختصر الوقت بشكل كبير في تحقيق أهدافهم التربوية.
وتعرض المؤسسة «منصة البيانات الذكية» التي تقوم على تخزين وتحليل البيانات التعليمية التي تساعد في تحسين عملية صنع القرار التعليمي، وذلك من خلال توفير البيانات التي تساعد الإدارات التعليمية في دعم المعلمين وفهم احتياجات الطلبة، واتخاذ القرارات التي تسهم في زيادة قدراتهم وتحصيلهم العلمي. 
وتعدّ المنصة أداة لاستشراف التحديات المحتملة في المجتمع المدرسي، وقياس مدى فعالية البرامج والمبادرات بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد بالميدان التربوي.
كما تعرض منصة المؤسسة تطبيق (Read Along) الذي يساعد في تحسين المهارات القرائية للطلبة باللغتين العربية والإنجليزية والعديد من اللغات الأخرى من خلال قراءة قصص مثيرة في وجود مدرب القراءة الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «ضياء» الذي يضفي أجواءً محببةً للطالب في تجربة التعلم لما يقدمه له من تعليقات تصحيحية للنطق السليم للكلمات، إضافة إلى الحصول على مساعدة استباقية، مثل تقسيم كلمة معينة أو قراءة جملة كاملة.

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