إطلاق القمر الصناعي العربي «813» عام 2025

آمنة الكتبي (دبي)

كشف المهندس أحمد الحضرمي، من المركز الوطني للعلوم وتكنولوجيا الفضاء، عن أنه من المقرر إطلاق القمر «813» الصناعي في الربع الثاني عام 2025، لافتاً إلى أن القمر الصناعي يهدف للاستشعار عن بُعد وبالتحديد مراقبة الأرض، ويزن 200 كيلوغرام، ويهدف لبناء وتطوير الكفاءات الوطنية والعربية.

وقال الحضرمي، خلال مشاركة المركز في معرض جيتكس للتقنية 2023: يضم المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء مرافق علمية وصناعية متطورة، قادرة على تطوير أعقد المشروعات ذات الصلة بالقطاع الفضائي؛ لذا يفخر المركز باحتضان عمليات تطوير هذا المشروع العربي الأول من نوعه في المنطقة، لأهميته في تعزيز العمل العربي المشترك، وإلهام الشباب العربي لدراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء، والعمل في القطاع الفضائي في المستقبل.

وأكد أن القمر الاصطناعي العربي 813 يعتبر فريداً من نوعه بين الأقمار الاصطناعية الطيفية من ناحية الوزن والحجم وكذلك الكفاءة، حيث تم التركيز في الاختيار على عوامل عدة، ومنها أنه يتم تصنيع القمر داخل الدولة من خلال المراكز العلمية والمختبرات بحيث يتم بناء الكوادر العربية في مجال التصميم، والتصنيع، والتجميع والاختبار ومن بعد ذلك التشغيل وتحليل البيانات.

وأضاف: سيساعد المشروع في رسم الخرائط البيئية، ورصد وأرشفة الظواهر والموارد الطبيعية وديناميكيات الغطاء الأرضي، بالإضافة إلى معرفة حالة المحاصيل، ونوعية المياه الداخلية وانتشارها بالإضافة إلى تآكل الأرض وتلوث التربة مقابل المناخ، والاستكشاف الجيولوجي، والكشف عن المعادن والأتربة النادرة والمعادن الأساسية، وتحديد ومراقبة مواقع التعدين والحفر الحالية والمستقبلية لاحتياطيات الغاز الطبيعي والنفط.

وذكر الحضرمي أن المركز الوطني للعلوم وتكنولوجيا الفضاء يشارك أيضاً في معرض جيتكس، من خلال عرض قسم تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)، حيث يوفر هذا القسم للمركز والجهات الخارجية الفرصة لتجميع واختبار الأقمار الصناعية داخل الدولة، وبالتحديد في المركز الوطني لعلوم التكنولوجيا.