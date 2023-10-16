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أسباير تطلق دوري أبوظبي لسباق السيارات المسيرة أبريل المقبل

سيارة دالارا سوبر فورمولا«المسيرة» (تصوير: إحسان ناجي)
17 أكتوبر 2023 02:20

دبي (الاتحاد)

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أعلنت أسباير، التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي والمعنية بإطلاق العديد من التحديات الكبرى والمسابقات الدولية، عن إطلاق دوري أبوظبي للسباقات المسيرة، المقرر في 28 أبريل 2024 في حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وذلك ضمن اليوم الأول من مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال.
وكشفت أسابير خلال المعرض عن تصميم سيارة سوبر فورمولا المسيرة الأولى من نوعها «دالارا SF23»، التي تم إصدارها سابقاً هذا العام، والمزودة بقدرات استثنائية لاستشعار البيئة المحيطة والعمل بصورة تامة دون أي تدخل بشري.
ويستعرض الدوري الأول من نوعه في المنطقة العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأنظمة المستقلة والرياضات الحماسية، مساهماً في المساعي العالمية لتطوير وسائل النقل في المستقبل. وقد حظي الدوري بتفاعل وإشادة عالمية واسعة، كأضخم دوري للسباقات المسيرة على مستوى العالم في ضوء تنوّعه واحتوائه على سباقات مسيرة مختلفة مثل سباق السيارات والطائرات والدراجات الرباعية.  وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، المؤسسة الأم التي تتبع لها أسباير: يرتقب العالم الثورة التي ستحدثها الأنظمة المستقلة في أنظمة النقل العالمية، وذلك في ضوء الجهود المبذولة حالياً في المجالات العلمية والتكنولوجية وحتى الرياضية. ويمثل دوري أبوظبي للسباقات المسيرة إثباتاً ملموساً على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للبحث والتطوير ومنصة لاختبار الحلول المتقدمة في مجال الأنظمة المستقلة، فقد حرصنا على جمع نخبة من العلماء والمبرمجين من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في العمل على هذا السباق الحماسي، وذلك بهدف اختبار فعالية القدرات والحلول الحديثة ضمن حلبة السباق لضمان جاهزيتها للطرق العامة.
وتقدم النسخة الافتتاحية من السباق لمحة عن مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتجارب مثيرة للمشاهدين ومقدمة إلى العصر الجديد من الرياضات الترفيهية الحماسية.  ويُذكر أن عشرة فرق رائدة تتبع لجامعات ومؤسسات بحثية عالمية أكدت مشاركتها في سباق السيارات المسيرة للتنافس على مجموع الجوائز المالية التي تبلغ قيمته 2.25 مليون دولار.

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