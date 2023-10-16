«حصن الاتحاد».. رسالة سلام وفخر في حب الوطن

أبوظبي (وام)

يشكل العرض العسكري «حصن الاتحاد»، الذي تُقام نسخته التاسعة في العاصمة أبوظبي، رسالة سلام وفخر في حب الوطن، والذود عن ثراه، وذلك من خلال أحد أهم العروض الحية للقدرات المتميزة والاحترافية لمنتسبي قواتنا المسلحة.

وشهد العرض العسكري متعدد القوات «حصن الاتحاد»، تطوراً كبيراً منذ إطلاقه نسخته الأولى في عام 2017 والتي بدأت من العاصمة أبوظبي، ليشكل اليوم واحداً من أهم العروض العسكرية في الإمارات، والذي يجسد استعدادات وجاهزية قواتنا المسلحة، وامتلاكها أحدث القدرات والتقنيات العسكرية المتطورة.

ويسلط «حصن الاتحاد» الذي تنظمه وزارة الدفاع، بالتعاون مع شركائها من المؤسسات والجهات الحكومية والاتحادية، الضوء على الدور المهم الذي تقوم به قواتنا المسلحة المدربة تدريباً عالياً في حفظ أمن الوطن والمواطن والمقيمين على أرض الإمارات.

جاهزية

ويعكس «حصن الاتحاد»، خبرات القوات المسلحة وجاهزيتها ومعنوياتها وقدراتها العالية ومهنيتها الشاملة عبر سيناريوهات عدة، متضمنة عمليات مختلفة، لتسليط الضوء على التنسيق والتعاون الوثيق الذي تمارسه القوات المسلحة والقوى الأمنية عند التعامل مع التهديدات الأمنية.

ويقدم العرض العسكري أداء تكتيكياً رفيعاً يعكس مستوى اللياقة البدنية والذهنية المتقدم لأفراد وأطقم ووحدات القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار وطنية سامية، وما تقدمه من صور مشرفة في ميادين البذل والفداء، وصون مسيرة التقدم والرخاء، بما يكفل أمن وسعادة كل من يعيش على أرضها.

الكفاءة القتالية

كما يستعرض «حصن الاتحاد» الكفاءة القتالية العالية للعنصر النسائي الإماراتي الذي يشارك في العرض العسكري من خلال مجموعة من المجندات من فريق التدخل السريع النسائي، إضافة إلى دور مجندات حرس الرئاسة في التصدي للعناصر الإرهابية والأدوار المختلفة التي تؤديها ابنة الإمارات إلى جانب أخيها الرجل في خدمة الوطن.

وتتجلى خلال العرض العسكري القدرات العالية لصنوف قواتنا المسلحة الباسلة التي أبدى فيها أبطالنا البواسل قدرات عالية من المهارات العسكرية التي تعكس المستوى الرفيع، والتنسيق فيما بين الوحدات العسكرية وجاهزيتها القصوى لدعم الأمن الوطني ومعنوياتها العالية للتصدي لأي أطماع قد تهدد الاستقرار، وفق أعلى معايير التسليح التقني والتدريب والكفاءة.

المهارات الاحترافية

يشهد العرضَ العسكريَّ «حصن الاتحاد»، حشد كبير من أبناء الوطن والجمهور على مستوى الدولة، فخراً واعتزازاً بالقدرات والمهارات الاحترافية لمختلف أفرع ووحدات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، والتصدي لشتى المخاطر والتهديدات، وما يتحلى به أفرادها من كفاءة واقتدار في تنفيذ جميع المهام المنوطة بهم بكل شجاعة وتفانٍ وخبرات ميدانية، مع تنسيق عالٍ وتعاون تام بين الوحدات المشاركة.

5 نوفمبر

تدعو وزارة الدفاع، متمثلة بقيادة حرس الرئاسة، الجمهور لحضور ومشاهدة العرض العسكري «حصن الاتحاد 9» الذي ينطلق يوم الأحد الموافق الخامس من نوفمبر 2023 في جزيرة ياس بأبوظبي، ويتسع لأكثر من 24 ألف شخص، إضافة إلى الاستمتاع بالقرية الترفيهية العائلية التي تنطلق فعاليتها بدءاً من السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.