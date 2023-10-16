الصايغ يلتقي وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الكوستاريكي

أبوظبي (وام)

التقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، معالي فرانسيسكو غامبوا سوتو، وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة في جمهورية كوستاريكا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكوستاريكا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وما تشهده من تطور مستمر في ضوء الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز هذا التعاون من خلال اكتشاف المزيد من الفرص المشتركة في العديد من القطاعات. وأعرب الجانبان عن حرصهما على بحث مجالات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك، وعلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.