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النيابة العامة تشارك في اجتماع نواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

سلطان الجويعد يتوسط المشاركين في الاجتماع (وام)
17 أكتوبر 2023 02:19

أبوظبي  (وام)

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شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في العاصمة العُمانية مسقط.
وترأس الوفد المستشار سلطان ابراهيم الجويعد المحامي العام الأول والذي ضم كلاً من المحامي العام الأول علي سعيد الكندي والمحامي العام هيثم الشوكة ورئيس النيابة عبيد العبدولي، حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلع المجتمعون على توصيات اجتماعهم الرابع عشر والذي عقد عن بُعد في شهر أكتوبر من العام الماضي.
كما تم خلال اللقاء عرض التجارب الناجحة للنيابات العامة والادعاء العام، بهدف تطوير وتعزيز التعاون القضائي بين دول المجلس ورفع مستوى الكفاءة لمنسوبي تلك القطاعات.
وفي ختام اللقاء، تم توزيع جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابة العامة بدول المجلس، حيث تم تكريم المحامي العام الأول علي سعيد الكندي بالجائزة، كما خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده العام المقبل.

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