«عُمان والاتحاد للقطارات» توقّع مذكرة تفاهم مع «حديد الإمارات أركان»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة «حديد الإمارات أركان»، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتصدير المواد الخام من سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «عُمان والاتحاد للقطارات» تقديم الحلول اللوجستية لعمليات نقل الحجر الجيري الخام الذي تعتزم شركة «حديد الإمارات أركان» استيراده من سلطنة عُمان إلى مصانع الإسمنت التابعة للشركة في مدينة العين بدولة الإمارات.

وقع المذكرة المهندس أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، والمهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان».

وقال المهندس أحمد المساوى الهاشمي: تجسد الاتفاقية الرؤية التي تم إطلاق مشروع الربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات من أجلها، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري عبر الحدود بين البلدين الشقيقين، وربط مناطق الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتصدير بشبكة نقل متكاملة عالية الكفاءة، مما يساهم في إيجاد فرص تجارية واعدة ومستدامة لصناعة التعدين وقطاع إنتاج مواد البناء والتشييد في البلدين».

وقال المهندس سعيد الغافري: «تمهد الاتفاقية لاستخدام حلول لوجستية متكاملة لنقل المواد الخام من وإلى مصنع الإسمنت في مدينة العين، وهي حلول تتميز بالكفاءة من ناحية التشغيل والتكاليف ومراعاة البيئة. كما أن الاتفاقية تسهم في تحقيق تطور نوعي على مستوى شبكة النقل وسلاسل التوريد العابرة للحدود».

وستقوم شركة «عُمان والاتحاد للقطارات» بتوفير الدعم اللوجستي وحلول الشحن لخطط شركة «حديد الإمارات أركان» من خلال نقل مواد خام عالية الجودة من سلطنة عُمان بكميات تتراوح بين 4 - 6 ملايين طن سنوياً إلى مدينة العين بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات، الأمر الذي سيدعم «حديد الإمارات أركان» في إنتاج وتصدير 2 - 3 ملايين طن سنوياً من منتجاتها النهائية إلى الأسواق في المنطقة.

كما سيحقق هذا التعاون بين كل من شركة «عُمان والاتحاد للقطارات» وشركة «حديد الإمارات أركان» العديد من المنافع، أهمها تعزيز عوائد قطاع التعدين ورفع حجم الاستثمارات في المحاجر في سلطنة عُمان، كما سيوفر مشروع شبكة السكك الحديدية لشركات المحاجر في سلطنة عُمان حلول شحن مباشرة لتصدير منتجاتها من المواد الخام الطبيعية إلى الأسواق الإقليمية عبر ربط الشبكة مواقع الإنتاج بالموانئ البحرية والمنافذ البرية، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 في تنمية اقتصاد متنوع ومستدام تكون أطره متكاملة وتنافسية ومواكبة للثورة الصناعية الحديثة.