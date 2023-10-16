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علوم الدار

تعاون بين دائرة الصحة وجامعة أبوظبي في التعليم

الجانبان خلال توقيع المذكرة (وام)
17 أكتوبر 2023 02:19

أبوظبي (وام) 

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وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم وعلوم الحياة والبحوث السريرية. وسيعمل الطرفان على ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للابتكار من خلال تبادل المعارف والخبرات في المجالات الصحية والأكاديمية، ما يعزز منظومة التكنولوجيا الصحية في الإمارة. 
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، والبروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي. وبموجب مذكرة التفاهم، يتطلع الطرفان إلى تعزيز منظومة مبتكرة للرعاية الصحية، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية، من خلال تمكينها من الوصول إلى التقييمات الخاصة بالتقنيات الصحية والشركات المختصة في المجالات ذات الصلة.
ويهدف التعاون إلى تبادل الموارد الأساسية، مثل المختبرات المتطورة والبيانات الصحية، وشبكات الخبراء، إضافة إلى مشاركة فعالة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المشاريع البحثية الرائدة. وفي إطار جهودها الرامية إلى تمكين الطلبة وتزويدهم بالمعرفة المتعمقة بقطاع الرعاية الصحية، ستوفر دائرة الصحة - أبوظبي الدعم اللازم لجامعة أبوظبي من خلال المشاركة في الفعاليات التي تركز على تعليم التكنولوجيا الصحية، فيما ستقوم الجامعة بتعزيز مشاركتها الطلابية في منظومة الابتكار في الرعاية الصحية التي تشهد تطوراً متواصلاً.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة: «تواصل الدائرة تعزيز سبل التعاون التي تجمعها مع أبرز الشركاء في مختلف المجالات لتبادل المعارف والخبرات وقيادة الجهود البحثية الهادفة التي تساهم بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية».
وأضافت: «من خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بخلق جيل متميز من قادة الرعاية الصحية من خلال تزويد الطلبة بإمكانية الوصول للمعرفة والتجارب العملية في الرعاية الصحية ما يقدم لهم الأدوات اللازمة لإحداث نقلات نوعية وهم في خضم مسيرتهم الأكاديمية، ويساهموا في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً». من جهته، قال البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة: «نعتز بمواصلة التعاون مع شريك مهم واستراتيجي كدائرة الصحة - أبوظبي، حيث نحرص على استمرار العمل إلى جانب الشركاء كافة لتزويد طلبتنا بالوسائل والتجارب لإثراء مسيرتهم التعليمية، وتوسيع مداركهم في شتى المجالات المتداخلة وتسليحهم بمهارات القرن الحادي والعشرين والموارد التي يحتاجون إليها للتفوق الأكاديمي والعملي في مستقبلهم». 

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