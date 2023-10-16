13 ألف بلاغ لخدمة مساندة الطرق بـ«النقل المتكامل»

هالة الخياط (أبوظبي)

تعامل مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، مع 13 ألف بلاغ بشأن خدمة مساندة الطرق خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ متوسط زمن الاستجابة للمساعدة أقل من 6 دقائق، كما بلغ متوسط زمن إخلاء المركبات المتضررة من موقع الحدث إلى أقرب نقطة آمنة حوالي 18 دقيقة.

وتتيح هذه الخدمة طلب الدعم على مدار الساعة لإصلاح الأعطال الطارئة التي قد تحدث للمركبة على الطريق، كما تؤدي دوراً مهماً في تعزيز السلامة المرورية، وضمان انسيابية الحركة على الطريق من خلال إزاحة المركبة خارج الطريق أثناء الحوادث إلى أقرب مكان آمن.

ويمكن طلب الخدمة بسهولة عبر الاتصال بمركز دعم الخدمات الموحد على الرقم 800850 أو باستخدام تطبيق «درب».

وتغطي خدمة مساندة الطرق المجانية كافة الطرق الرئيسية في الإمارة وتوفر الدعم السريع والمساندة الفعالة لمستخدمي الطرق، وذلك عبر تأمين موقع المركبات المتضررة والمعرقلة لحركة المرور بسبب تعطل أو حادث مروري، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لمستخدمي الطريق وتحريك أو قطر المركبات خارج الطريق، بما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتقليل الخطورة في موقع الحدث.

السلامة المرورية

وأوضح مركز النقل المتكامل أن هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق في الإمارة، وتخفيف الازدحام المروري وتحسين التنقل على شبكة الطرق، بالإضافة إلى تخفيف التبعات الاقتصادية الناتجة عن الحوادث والازدحامات المرورية.

وتسهم هذه الخدمة أيضاً في الحد من احتمالية وقوع حوادث تتابعية ثانوية ناتجة عن الحوادث أو عرقلة الحركة المرورية، وكذلك إدارة الحركة المرورية أثناء الحوادث والفعاليات، وموافاة غرفة العمليات في مركز إدارة المرور بالمستجدات المتعلقة بالحركة المرورية على مدار الساعة.

ويعمل المركز من خلال هذه الخدمة أيضاً على رصد وإدارة الحركة المرورية للأحداث البسيطة والثانوية، وإدارة الحركة المرورية وتنفيذ الإغلاقات المترتبة عن الحوادث الجسيمة، وكذلك للتحويلات والإغلاقات المرورية، وأثناء عمليات صيانة الأنظمة المرورية وخلال أعطال الإشارات الضوئية، فضلاً عن تقديم الدعم والتأمين للمركبات المتعطلة على الطرق.

الأعطال البسيطة

كما يقدم فريق عمل الخدمة العون لمستخدمي الطريق في حالات الأعطال البسيطة للمركبات (مثل توفير الوقود، تغيير الإطارات، شحن بطارية) وتوفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة في إدارة الحركة المرورية أثناء الفعاليات المحلية والعالمية التي تستضيفها إمارة أبوظبي.

التحويلات المرورية

وعلى صعيد أعمال التحويلات المرورية في حرم الطريق، أصدر مركز النقل المتكامل خلال الأشهر الستة الأولى من العام 7.600 تصريح خاص بالتحويلات المرورية، مع الإشارة إلى أن الأعمال في حرم الطريق تُنفذ طبقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة وأفضل الممارسات المتبعة في تنفيذ أعمال البنى التحتية، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية التي تحتوي على جميع السياسات والإجراءات والمتطلبات والممارسات المهنية والضوابط والقواعد التنظيمية والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ أعمال البنية التحتية أو الصيانة في حرم الطريق، وذلك حرصاً من مركز النقل المتكامل على ضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق.