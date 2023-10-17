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"الأرصاد" تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
17 أكتوبر 2023 09:15

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

 

 

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المصدر: وام
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