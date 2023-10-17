شرطة أبوظبي تعرض مشاريعها المبتكرة في"جيتكس 2023"

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مع أكثر من 30 جهة حكومية ضمن منصة حكومة أبوظبي، بمشروعين رياديين في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي.

والمشروع الأول هو "منظومة تنبيه السائقين في حالات الطوارئ،”، وهي واحدة من 7 أنظمة تدخل في منظومة الأحوال الجوية وأسهمت في خفض الحوادث الجسيمة والوفيات منذ تطبيقها في 2018 وحتى 2023 وحققت نتائج مثمرة وهي "صفر وفيات" و "صفر حوادث جسيمة".

كما تعرض شرطة أبوظبي سيناريوهات الواقع الافتراضي التي تنفذها أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية حيث تم تصميم وعمل 4 سيناريوهات أمنية وتدريبية وتوعوية بمشاركة الجمهور في المعرض.

وقال اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، إن مشاركة شرطة أبوظبي بعرض مشروعاتها الرقمية الجديدة والمبتكرة تأتي ضمن جهودها لتوفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين بما يعزز مسيرة إمارة أبوظبي نحو تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، سعياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بتجربة المتعاملين في القطاعات كافة، لافتاً إلى أهمية المعرض باعتباره أحد أهم المنصات والمعارض التقنية في الشرق الأوسط.

من جهته أكد العميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات في قطاع شؤون القيادة، أهمية مشروع منظومة تنبيه السائقين في الحالات الطارئة، موضحاً أنه نجح في تحقيق دعم القيادة للمؤشرات التنافسية "مؤشر جودة الطرق" من خلال خفض الحوادث الجسيمة المتعلقة بالأحوال الجوية المتقلبة والحفاظ على البنية التحتية للطرق تحقيقا لمؤشرات الأجندة الوطنية المسقطة على القيادة .

من ناحيته أشار العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، إلى أن منظومــــة التدريــب الافتراضي تعد من أحدث الأساليب في العملية التدريبية عالميا، وقد تبنت شرطة أبوظبي أحدث التقنيات العالمية المتوفرة بالعالم في عملية التدريب، وتشمل تدريب الواقع الافتراضي ، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة للتدريب عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أرقى الخدمات بأساليب ذكية بما يعزز مسيرة إمارة أبوظبي نحو تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، لافتاً إلى أنه تم تعريف الجمهور بثقافة التدريب الافتراضي من خلال معرض متخصص يسمح لهم بتجربة جميع برامج وأنظمة التدريب الافتراضي في الأكاديمية وتم تطويره من قبل فريق داخلي بمركز التدريب الافتراضي وتعريف الزوار بأفضل الخدمات التي تقدمها باستخدام أحدث التقنيات والألعاب الذكية وأنظمة المحاكاة، وإشراك فئات المجتمع وتفعيل دورهم في تنمية الإمارة والحفاظ عليها من خلال جمع مقترحاتهم التطويرية في هذا المجال.









