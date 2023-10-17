بلدية رأس الخيمة تطلق تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في الإمارة

بدأت دائرة بلدية رأس الخيمة تلقي طلبات الحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في إمارة رأس الخيمة حتى نهاية شهر أبريل 2023 وذلك في إطار حرص الدائرة لتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين وأفراد المجتمع وضمان تقديم أفضل الخدمات تعزيزاً لرفاهية المجتمع.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن الدائرة تسعى ضمن جهودها في تقديم خدمات رائدة لإسعاد جميع أفراد المجتمع خلال موسم الشتاء وذلك تنظيما لعملية التخييم الرائجة خلال هذه الفترة والحد من ظاهرة التخييم العشوائي.



وأكد أن الدائرة تضع سعادة المستفيدين ومرتادي أماكن التخييم ضمن أولوياتها لضمان التخييم الآمن والمريح وتعزيزا لرؤية الإمارة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية فيها.

وقامت دائرة البلدية بتوفير جميع المتطلبات والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة وتم تجهيز مواقع المخيمات بكافة الاحتياجات اللازمة والعمل وإنجاز أعمال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة إضافة إلى وضع فرق البلدية في جاهزية تامة لتسهيل كافة احتياجات المخيّمين من أجل قضاء أوقات مميزة في الطبيعة خلال موسم الشتاء.



وحددت بلدية رأس الخيمة شروطاً أساسية لتنظيم عملية التخييم والحفاظ على الأمن والسلامة خلال ممارسة الأنشطة الترفيهية مثل الالتزام بشرط الاستخدام الخاص المؤقت للمخيم من جانب صاحب التصريح وعدم تأجيره لأي نشاط آخر واتباع جميع القوانين والالتزام بحدود المخيم وإحاطته بسياج من مواد مؤقتة مع الالتزام التام بالعادات والتقاليد والأعراف المعمول بها في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة والحرص على نظافة الموقع واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة طوال فترة الإقامة مع عدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت وطائرات الدرون مما يسبب إزعاجاً للآخرين وعدم القيادة بطيش وتهور في مناطق المخيمات حفاظاً على سلامة الناس وممتلكاتهم.

وأعلنت الدائرة أنه سيتم إلغاء التصريح في حال الإخلال بشروط والمحددات المنصوصة من قبل بلدية رأس الخيمة بالإضافة إلى عقوبات ومصادرة رسوم التأمين لصالح البلدية.

ويأتي ذلك ضمن حرص الدائرة على التأكد من التزام المتعاملين أثناء استخدام موقع التخييم بالقواعد والاشتراطات المعتمدة لديها والموضحة في طلب التصريح.