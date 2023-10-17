أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي الأول لأمراض القلب الروماتيزمية

يعقد الاتحاد العالمي للقلب المؤتمر العالمي الأول من نوعه لأمراض القلب الروماتيزمية (RHD) في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس في الفترة من 2 الى 4 نوفمبر المقبل.

وسيجمع المؤتمر خبراء على مستوى العالم ونخبة من كبار الباحثين والعاملين في مجال رعاية مرضى القلب الروماتيزمي إلى جانب عدد من المرضى والناشطين في مجال مكافحة هذا المرض.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه الأبحاث في مجال طب أمراض القلب الروماتيزمية والتواصل مع الرواد والقادة على مستوى العالم لوضع حلول عملية وفعّالة للحد من مخاطر هذا المرض.

وقالت البروفيسورة ليزل زولكه نائب رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر: "إن خطورة أمراض القلب الروماتيزمية تتطلب التحرك بشكل جماعي وعاجل خاصة في المناطق التي تتفشى فيها هذه الأمراض”. واضافت: "يهدف المؤتمر لتوحيد الخبرات والأفكار للتعاون من أجل القضاء على أمراض القلب الروماتيزمية إذ إنه من الضروري تضافر كامل الجهود للتعامل مع التحديات المنهجية والطبية ذات الصلة بهذا المرض".

بدوره قال الرئيس المنتخب للاتحاد العالمي للقلب البروفيسور جاغات نارولا: "إن عقد المؤتمر العالمي الأول لأمراض القلب الروماتيزمية في أبوظبي يجسد لحظة مهمة في السعي الدؤوب للقضاء على المرض حيث تقدم أبوظبي بغناها الثقافي ومرافقها الحديثة بيئة ملهمة للرواد والقادة والناشطين وحتى للمرضى من أجل توحيد جهود التعاون حيث يرمز هذا المؤتمر إلى وجود جبهة عالمية موحدة ضد المرض ما يزيد من الالتزام بتعزيز الابتكار وتبادل المعارف وتعبئة الموارد في المعركة ضد هذا المرض الذي يمكن تجنبه والوقاية منه".

واضاف: "تسعى أبوظبي على الدوام لتوظيف تاريخها المتجذر ونسيجها الثقافي الغني مع روح الحداثة والتجديد مما يجعلها المكان المثالي لعقد مثل هذا الحدث العالمي الفريد من نوعه".

وسيتيح المؤتمر للمشاركين القدرة على مناقشة التحديات والاطلاع على أحدث الابتكارات الخاصة بعلاج أمراض القلب الروماتيزمية إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على ثقافة أبوظبي وتاريخها وطبيعتها الساحرة وكرم الضيافة فيها.

ويقام هذا المؤتمر بالشراكة مع منظمات دولية رائدة أخرى في مجال معالجة أمراض القلب الروماتيزمية ويحظى بدعم محلي من جمعية القلب الإماراتية ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.