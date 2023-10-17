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علوم الدار

أعضاء هيئة التدريس بجامعة أبوظبي ضمن قائمة أفضل الباحثين في العالم

جامعة أبوظبي
17 أكتوبر 2023 16:27

حققت جامعة أبوظبي، في إطار التزامها بتعزيز الابتكار والبحث، إنجازاً جديداً تمثل بإدراج أعضاء من هيئة التدريس في كلية الهندسة بالجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم الذين تحظى أبحاثهم العلمية بأعلى نسبة من الإشارات والاستشهادات المرجعية على المستوى العالمي للعام 2023، وذلك وفقاً لتصنيف جامعة ستانفورد.

وشملت الأبحاث المدرجة مجموعة من التخصصات الهندسية التي هدفت إلى إيجاد حلول للعديد من التحديات في مجال الهندسة، وتولى نشر القائمة، التي تصدرها جامعة ستانفورد سنوياً، «إلزفيير» (Elsevier) للنشر، وهي مؤسسة أكاديمية هولندية متخصصة في نشر المحتوى العلمي والتقني والطبي.

وحاز أعضاء هيئة التدريس على هذا التكريم تقديراً لجهودهم المبذولة في مشاريع بحثية مختلفة، بما في ذلك الدكتور شهزاد أشرف شودري، الأستاذ المشارك في هندسة الأمن السيبراني، والذي يعد من بين أفضل 2% في قائمة الباحثين طوال حياتهم المهنية، وقد قدم الدكتور شودري أكثر من 170 منشوراً، وما يزيد على 140 بحثاً مفهرساً للاستشهادات المرجعية والتي تم الاستشهاد بها أكثر من 5000 مرة.

كما أصدر الدكتور معتصم العوايدة، الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، بحوثاً عن الأنظمة، والتطبيقات القائمة على نظرية الفوضى، وأمن الوسائط المتعددة، وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، والأمن السيبراني، وأمن الطائرات من دون طيار، وعلم التشفير، حيث سعى الدكتور العوايدة من خلال أبحاثه إلى إدخال مبادئ وتقنيات جديدة بدءاً من لغات البرمجة، وصولاً إلى تصميم وتنفيذ أنظمة آمنة ذات فعالية عالية.

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بدوره، قاد الدكتور أسامة أحمد محمد، رئيس قسم العمارة والتصميم وأستاذ في الهندسة المدنية، فريقاً من الباحثين في مشروع يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بقطاع الهندسة والبناء، الذي يُعد من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية التي تتسبب بها الأنشطة البشرية، والتي تؤثر سلباً على البيئة.

كذلك أجرى الدكتور محمد أسعد غزال، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسوبية، سلسلةً من البحوث والمنشورات العلمية وصل عددها إلى 270 منشوراً ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالجامعة، بما في ذلك 30% في أفضل 10% من النشرات والمقالات، وقد حصلت أبحاث الدكتور غزال على أكثر من 4000 اقتباس، ما يعكس التأثير العميق لبحوثه على المجتمع العلمي.

كذلك نشر الدكتور تيمور حسن، الأستاذ المساعد في هندسة الكمبيوتر، العديد من المشاريع البحثية التي تناولت تقنيات التصوير في المجال الطبي، والتعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية، ونال الثناء والتقدير على مشاريعه البحثية الغزيرة، حيث تم نشر العديد من مقالاته في مجلات مرموقة.

وقال الدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة الكهربائية في الجامعة: «تسعى جامعة أبوظبي دائماً إلى رفد طلبتها وأعضاء هيئة التدريس فيها بأفضل الموارد والمرافق والتمويل اللازم لإجراء أبحاث مهمة وقابلة للتطبيق، وقد بذلنا جهوداً كبيرة للارتقاء بقدراتنا البحثية والاستثمار في ابتكاراتنا ودراساتنا، ونعتز اليوم بالنجاح الكبير الذي حققه أعضاء هيئة التدريس بتصنيفهم ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم، فهو إنجازٌ مهم يجسد التزامنا الراسخ بالتميز في مجال الأبحاث والأنشطة العلمية».

المصدر: وام
جامعة أبوظبي
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