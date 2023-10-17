الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
17 أكتوبر 2023 16:57

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

أخبار ذات صلة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"

وقال المركز في بيانه اليوم إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:26 والمد الثاني عند الساعة 03:45 والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:24 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:50  والجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:12.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©