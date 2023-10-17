الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليوم إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:26 والمد الثاني عند الساعة 03:45 والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:24 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:12.