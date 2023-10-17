سعود بن صقر يزور متحف القصر الإمبراطوري في بكين

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على هامش زيارته لجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث بزيارة إلى متحف القصر الإمبراطوري في بكين، المعلم التاريخي والثقافي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

واستمع سموه يرافقه وفد الدولة الرسمي المشارك في المنتدى من المسؤولين الصينيين إلى شرح تعريفي حول تاريخ القصر المعروف بـ"المدينة المحرمة" حيث يعد من أبرز المعالم التاريخية الشهيرة في العالم، ويعود تاريخه إلى 600 سنة.

ويقع القصر على مساحة 720 ألف متر مربع، وكان في ما مضى مقراً لحكم أباطرة الصين، كما تجول سموه في أجزاء المدينة وتعرف على أهم ما تحتويه من بوابات وأبراج مراقبة ومباني ذات طراز معماري فريد ورسومات ترمز إلى القوة.

كما زار سموه معرض المقتنيات الأثرية والتاريخية في القصر والذي يضم قطع أثرية مكتشفة على طرق التجارة القديمة "طريق الحرير" في مختلف دول العالم تعود للحضارة الصينية القديمة، حيث توقف سموه عند عدد من المقتنيات الأثرية من الفخاريات الصينية المكتشفة في إمارة رأس الخيمة المعروضة في متحف القصر ضمن اتفاقية تعاون وشراكة بين دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة ومتحف القصر الإمبراطوري الذي يعد من أعرق المتاحف في العالم.

وأشار سموه أن المقتنيات الأثرية المكتشفة في رأس الخيمة والمعروضة في المتحف الإمبراطوري تؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري مهم على طرق التجارة القديمة وحلقة وصل بين الشرق الأقصى والغرب للتبادل التجاري عبر التاريخ.

وأشاد سموه بالإرث التاريخي والثقافي الغني للحضارة الصينية ومساهمتها في الحضارة الإنسانية ودورها في نقل العلوم والمعارف من خلال التبادل التجاري والثقافي مع مختلف الشعوب حيث تعد واحدة من أقدم الحضارات العالم.

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الجولة معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.