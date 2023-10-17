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الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة يوم المرأة العمانية

الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة يوم المرأة العمانية
17 أكتوبر 2023 18:42

 بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، رسالة تهنئة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة يوم المرأة العمانية.

وقالت سموها " يُطيب لي أن أتوجه بأصدق مشاعر المحبة والتبريكات لجلالتكم وللمرأة العمانية، بمناسبة يومها المجيد 2023، الذي يأتي تتويجاً وتقديراً لإسهاماتها في مسيرة النهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة، بفضل دعم ورعاية القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ، الذي آمن بدور المرأة العُمانية وأهمية مشاركتها في التنمية المستدامة".

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وأضافت سموها " إنه لمن دواعي سروري أن أشيد بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين، والتي تزداد نماءً ومتانة، لترسيخ الانسجام والتكامل وتعزيز الاستقرار والرخاء، في ظل الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة في بلدينا مع تمنياتنا القلبية لجلالة السلطان ولجلالتكم بموفور الصحة والعافية، ولشعبكم الكريم مزيداً من التقدم والرفاه، وللسلطنة دوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار".

المصدر: وام
فاطمة بنت مبارك
أم الإمارات
سلطنة عمان
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