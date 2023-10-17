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سلطان عمان يستقبل عبدالله بن زايد والوزراء المشاركين في الاجتماع الاستثنائي الخليجي

سلطان عمان يستقبل عبدالله بن زايد والوزراء المشاركين في الاجتماع الاستثنائي الخليجي
17 أكتوبر 2023 20:32

 استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقد نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لجلالته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لسلطنة عمان وشعبها الرخاء والازدهار.

فيما حمل جلالته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

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وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث الجارية في المنطقة ، وأكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعنف وتوفير الحماية للمدنيين.

كما تطرق اللقاء إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق المثمر بين دوله وسبل تعزيزه بما يعود بالخير على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: وام
هيثم بن طارق
عبدالله بن زايد
الإمارات
سلطنة عُمان
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