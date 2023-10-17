الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات للفلك : 28 أكتوبر خسوف جزئي في الإمارات و 3 قارات

الإمارات للفلك : 28 أكتوبر خسوف جزئي في الإمارات و العالم
17 أكتوبر 2023 21:46

 أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن دولة الإمارات وعموم الوطن العربي وقارات "آسيا، أفريقيا، أوروبا" ستشهد في 28 أكتوبر الجاري خسوفا جزئيا للقمر تبلغ نسبة الجزء المعتم من القمر في حدها الأقصى ما يقارب 12.2 في المائة في الساعة 20:14 بالتوقيت العالمي " 00:14 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات ليوم 29 أكتوبر " .

وأوضح إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، أن المرحلة الأولى من الخسوف تبدأ بمرحلة شبه الظل ابتداء من الساعة 22:01 بتوقيت الإمارات ثم المرحلة الرئيسية من الخسوف وهي مرحلة نمو الإعتام على وجه القمر وتبدأ من من الساعة 23:35 إلى الساعة 00:52 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات ويكون المقدار الأعظم للكسوف الساعة 00:14 بتوقيت الإمارات وتنتهي المرحلة الأخيرة من الخسوف بمرحلة شبه الظل عند الساعة 02:26 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات حيث تستمر الظاهرة قرابة 4 ساعات و 25 دقيقة يشاهدها كل من يظهر له القمر وقت الظاهرة .

أخبار ذات صلة
الإمارات للفلك: موسم " الوسم" يبدأ في الإمارات منتصف أكتوبر
النهار والليل يتساويان غداً في الدولة

والخسوف ظاهرة طبيعية تتمثل في سقوط ظل الأرض على وجه القمر فتعتم جزءا منه عند الخسوف الجزئي للقمر وتحدث الظاهرة بأي نوع من أنواعها الكلي أو الجزئي سنويا من مرة إلى مرتين في مكان ما من الأرض ، فيما قد يحصل الكسوف الشمسي بأنواعه الكلي أو الجزئي أو الحلقي من مرتين إلى خمس مرات سنويا في مكان ما من الأرض.

المصدر: وام
جمعية الإمارات للفلك
آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©