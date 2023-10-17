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رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة وولي عهده وعمار النعيمي

رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة وولي عهده وعمار النعيمي
17 أكتوبر 2023 22:18

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتبادل سموهم خلال اللقاء ــ الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ التحية مع الضيوف والأحاديث الأخوية الودية. كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة مع أخيه صاحب السمو حاكم الفجيرة عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن والسبل الكفيلة بتعزيز تنمية الدولة ومكتسباتها وازدهارها.. سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعم الرخاء والازدهار ومواصلة تقدمها على جميع المستويات.

 

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حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
محمد بن زايد
الإمارات
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