الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طلبة جامعة الإمارات أوائل «كيماثون»

طلبة جامعة الإمارات أوائل «كيماثون»
18 أكتوبر 2023 02:45

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لـ «الاتحاد»: تأهيل الكوادر الوطنية وبناء قطاع فضائي مستدام
افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية بجامعة الإمارات

توَّجت النسخة الثانية من مسابقة «كيماثون» التي نظّمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السعودية، الطالبين؛ حمد البلوشي ومختار منيب من جامعة الإمارات بجائزة المركز الأول في مسابقة الكيماثون. كما حاز زملاؤهم محمد الحساني، علي العيسائي، عبدالرحمن الطنيجي، سلطان جامع، وعبدالله خلف، جائزة «أفضل ملصق في المسابقة». وقالت الدكتورة شيخة النيادي من قسم الكيمياء بالجامعة والمشرفة على الفرق المشاركة: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا بدعم المواهب المتميزة في الكيمياء، ما يعزز مكانة جامعة الإمارات بوصفها مؤسسة رائدة في المجتمع الأكاديمي». وأشار محمد الحساني إلى أن المشاركة طوّرت معرفته العلمية، وساهمت في بناء الثقة بالنفس والتفاعل الاجتماعي. وأضاف الطالب علي العيسائي: «التجربة ثرية وتُعدّ بداية لنجاحات قادمة».

جامعة الإمارات
آخر الأخبار
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
الرياضة
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
اليوم 15:35
ميسي يعود إلى «كامب نو»
الرياضة
ميسي يعود إلى «كامب نو»
اليوم 15:31
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
علوم الدار
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
اليوم 15:22
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
الرياضة
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
اليوم 15:00
إخلاء مئات المنازل في اسكتلندا جراء عاصفة "بابيت"
الأخبار العالمية
إخلاء مئات المنازل في اسكتلندا جراء عاصفة "بابيت"
اليوم 14:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©