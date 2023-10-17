طلبة جامعة الإمارات أوائل «كيماثون»

العين (الاتحاد)

توَّجت النسخة الثانية من مسابقة «كيماثون» التي نظّمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السعودية، الطالبين؛ حمد البلوشي ومختار منيب من جامعة الإمارات بجائزة المركز الأول في مسابقة الكيماثون. كما حاز زملاؤهم محمد الحساني، علي العيسائي، عبدالرحمن الطنيجي، سلطان جامع، وعبدالله خلف، جائزة «أفضل ملصق في المسابقة». وقالت الدكتورة شيخة النيادي من قسم الكيمياء بالجامعة والمشرفة على الفرق المشاركة: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا بدعم المواهب المتميزة في الكيمياء، ما يعزز مكانة جامعة الإمارات بوصفها مؤسسة رائدة في المجتمع الأكاديمي». وأشار محمد الحساني إلى أن المشاركة طوّرت معرفته العلمية، وساهمت في بناء الثقة بالنفس والتفاعل الاجتماعي. وأضاف الطالب علي العيسائي: «التجربة ثرية وتُعدّ بداية لنجاحات قادمة».