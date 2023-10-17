بلدية أبوظبي تنظم «مدينتنا جميلة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية مدينة زايد، فعالية توعوية في حديقة ربدان بعنوان «مدينتنا جميلة»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، واستهدفت الفعالية رفع الوعي بقضايا البيئة والمظهر العام، وتحقيق معايير المدينة الآمنة. وأكدت البلدية أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن الحفاظ على المظهر العام للمدينة، والمساهمة في مواجهة أنواع المشوهات كافة، وتعزيز الثقافة المجتمعية الخاصة باتباع أفضل الممارسات للتخلص من النفايات، والحد من مشوهات المظهر العام، وحماية البيئة. وقدمت شرطة أبوظبي خلال الفعالية محاضرة توعوية حول برنامج «حصنتك»، فيما قدمت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» فقرة حول الوسائل السليمة للتخلص من النفايات، واستعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الأساليب الوقائية من الحرائق والحوادث.