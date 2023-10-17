الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي تنظم «مدينتنا جميلة»

بلدية أبوظبي تنظم «مدينتنا جميلة»
18 أكتوبر 2023 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«زوارق الريموت والفلاي بورد» تنطلق في أبوظبي السبت
«أبوظبي الرياضية» تُدشِّن الانطلاقة الجديدة بدورة برامجية شاملة

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية مدينة زايد، فعالية توعوية في حديقة ربدان بعنوان «مدينتنا جميلة»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، واستهدفت الفعالية رفع الوعي بقضايا البيئة والمظهر العام، وتحقيق معايير المدينة الآمنة. وأكدت البلدية أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن الحفاظ على المظهر العام للمدينة، والمساهمة في مواجهة أنواع المشوهات كافة، وتعزيز الثقافة المجتمعية الخاصة باتباع أفضل الممارسات للتخلص من النفايات، والحد من مشوهات المظهر العام، وحماية البيئة. وقدمت شرطة أبوظبي خلال الفعالية محاضرة توعوية حول برنامج «حصنتك»، فيما قدمت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» فقرة حول الوسائل السليمة للتخلص من النفايات، واستعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الأساليب الوقائية من الحرائق والحوادث.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
آخر الأخبار
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
الرياضة
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
اليوم 15:35
ميسي يعود إلى «كامب نو»
الرياضة
ميسي يعود إلى «كامب نو»
اليوم 15:31
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
علوم الدار
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
اليوم 15:22
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
الرياضة
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
اليوم 15:00
إخلاء مئات المنازل في اسكتلندا جراء عاصفة "بابيت"
الأخبار العالمية
إخلاء مئات المنازل في اسكتلندا جراء عاصفة "بابيت"
اليوم 14:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©