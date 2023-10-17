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علوم الدار

300 مشارك في «الدراجات المجتمعي» بالحديريات

300 مشارك في «الدراجات المجتمعي» بالحديريات
18 أكتوبر 2023 02:45

أبوظبي (وام)

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في أجواء حماسية، تنافس 300 متسابق ومتسابقة في الجولة الأولى للنسخة الثالثة للسباق المجتمعي «فالكون ضمان سيريز» الذي نظمه نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وانطلق السباق من مقر النادي بجزيرة الحديريات، متضمناً فئات الأشبال، والبراعم، والرجال، والسيدات، واستضاف النادي المنتخبين الإماراتي والسعودي للدراجات لأصحاب الهمم الذين شاركوا في سباقي أبوظبي، والعين الذي انطلق بنسخته الأولى، عقب ختام الجولة الأولى لسباق أبوظبي. وقال النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية: «نؤمن بأهمية ممارسة جميع أفراد المجتمع الرياضة، وحرصنا على إشراك الأشبال والبراعم وأصحاب الهمم في السباق الأول لأنهم الفئة التي يسعى النادي لغرس حب الرياضة في نفوس أفرادها».

نادي أبوظبي للدراجات الهوائية
جزيرة الحديريات
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