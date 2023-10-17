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شرطة أبوظبي تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وفد شرطة أبوظبي المشارك في القمة بهولندا (من المصدر)
18 أكتوبر 2023 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2023، والتي عقدت بهولندا مؤخراً. وأكد العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي ورئيس الفريق، اكتساب الفريق المشارك رؤى جديدة خلال حضوره القمة التي اجتذبت نظاماً بينياً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ويضم المؤسسات وشركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة والمستثمرين والمنظمات العلمية والأكاديمية، حيث أسهم هذا التجمع في تبادل وجهات النظر والأفكار التي رسخت المشهد الحالي للذكاء الاصطناعي ومساره المستقبلي.
وأشار إلى أن المشاركة أتاحت مواكبة أحدث تقنيات الواقع الافتراضي تعزيزاً لريادة شرطة أبوظبي من خلال أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في هذا المجال، كما اطلع الفريق على أبرز الجوانب المهمة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث ضم المعرض المصاحب التقنيات المتطورة للذكاء الاصطناعي، وأولى اهتماماً كبيراً للحلول المقدمة من الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم والتطبيقات المبتكرة والقدرة على إحداث تحول في مجال التعليم والتدريب.
وحضر فريق مركز التدريب الافتراضي حلقات المؤتمر الخاصة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمت تغطية مواضيع إدارة الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية، ومعالجة الخوف وبناء الثقة، واستكشاف المخاوف والمفاهيم الخاطئة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وشارك الفريق في ورش عمل من ضمنها ورشة بناء الثقة، خلق القيمة، تعزيز الإمكانيات البشرية، هل أنت مستعد لتسخير قوة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية الخاصة بك؟، حيث قدمت هذه الورش أدوات ورؤى عملية تساعد على التكيف والاستعداد لعالم الذكاء الاصطناعي المتطور.

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