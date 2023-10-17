الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

أمطار بمناطق متفرقة من الدولة (من المصدر)
18 أكتوبر 2023 02:45

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية مثيرة للغبار، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وساد طقس رطب مع  تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية -صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً- مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وسقوط أمطار بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار  وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وشملت مناطق الهطول المرموم، وشارع القدرة، وسيح السلم بدبي، وشمال العجبان بأبوظبي، والحيل في الفجيرة، وطريق خورفكان، وطريق أبوظبي الفاية، وأشعب بأبوظبي.
رطوبة
توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر. والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أمطار
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
الرياضة
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
اليوم 15:35
ميسي يعود إلى «كامب نو»
الرياضة
ميسي يعود إلى «كامب نو»
اليوم 15:31
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
علوم الدار
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
اليوم 15:22
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
الرياضة
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
اليوم 15:00
إخلاء مئات المنازل في اسكتلندا جراء عاصفة "بابيت"
الأخبار العالمية
إخلاء مئات المنازل في اسكتلندا جراء عاصفة "بابيت"
اليوم 14:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©