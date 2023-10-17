أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية مثيرة للغبار، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وساد طقس رطب مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية -صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً- مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وسقوط أمطار بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشملت مناطق الهطول المرموم، وشارع القدرة، وسيح السلم بدبي، وشمال العجبان بأبوظبي، والحيل في الفجيرة، وطريق خورفكان، وطريق أبوظبي الفاية، وأشعب بأبوظبي.

رطوبة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر. والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.