شرطة أبوظبي تحث السائقين على الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات

حثت شرطة أبوظبي السائقين على الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية، والتي تشمل تخفيض 35% من قيمة المخالفة في حال تم دفعها خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء 60 يوماً ولمدة سنة واحدة من تحرير المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة.

وأكدت اهتمامها بتسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على تحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين والحد من المخالفات المرورية، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن حملة «بادر واستفد»، تسعى لتقديم أرقى الخدمات التي تُسهم في إسعاد المتعاملين، وتوضيح قنوات الخدمة لهم والتي تم تجهيزها بإمكانات متطورة، بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

توحيد الجهود

لفت العميد البلوشي، إلى الاهتمام بتوحيد الجهود في إسعاد المتعاملين بفئاتهم كافة من خلال تقديم خدمات متميزة، وعلى مدار الساعة، والعمل المستمر وفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع من خلال الارتقاء بمستوى الرضا عن الخدمات الشرطية للوصول إلى الغاية المتمثلة بالمحافظة على السلامة المرورية في إمارة أبوظبي.

ودعا الجمهور إلى الاستفادة من خدمة طلب تقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين من دون فوائد أو أرباح، بهدف تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

تقسيط لمدة عام والخدمة تتوفر بمراكز الخدمة ورقمياً

تتيح خدمة طلب تقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين، دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين. وبحسب المزايا المقدمة للجمهور، بإمكانهم الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية، وتجديد المركبات، ضمن اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بإسعاد المتعاملين، وفي الوقت ذاته تحقيق التطلعات بأن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم، وزيادة إلمامهم بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية.

تعزيز وعي الجمهور بفوائد التسديد المبكر

أوضح العقيد د. مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل المخالفات في مديرية المرور والدوريات، أن الحملة التوعوية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحت شعار «بادر واستفد» 2022، تهدف لحث الجمهور على المبادرة والاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بتسديد المخالفات المرورية وتجديد المركبات، ضمن مساعيها لإسعاد الجمهور وتقديم خدمات ذات جودة عالية لنيل رضا وثقة المجتمع.

وأوضح أن الحملة تسعى لتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية وتعزيز وعي الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير، وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية، كما تركز على التعريف بمبادرات خصم وتقسيط المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي Tamm، والدفع المباشر عبر كاونترات خدمة وإسعاد المتعاملين.

ولفت إلى شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات وهي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتصال مباشرة بالبنك الذي يقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

توعية مكثفة لتعريف الجمهور بمزايا «بادر واستفد»

اهتمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بإيصال رسائل حملة «بادر واستفد» إلى شرائح المجتمع كافة، حيث عملت على تقديم ورش العمل والمحاضرات التوعوية، والتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية لتقديم المجالس المجتمعية، إلى جانب إعداد ونشر الأفلام التوعوية المتعلقة بالحملة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والنشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني، بالإضافة إلى توزيع الكتيبات التوعوية على سائقي المركبات.