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تطوير وتأهيل حدائق بمدينتي زايد وليوا

تطوير وتأهيل حدائق بمدينتي زايد وليوا
18 أكتوبر 2023 02:45

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

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تواصل بلدية الظفرة تطوير وتأهيل الحدائق على مستوى مدن المنطقة، وذلك في إطار المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة القائمة على التوازن بين الاستدامة البيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 وتقوم البلدية بتطوير إحدى الحدائق بمدينة زايد والتي تغطي مساحة 6000 متر مربع، وتشمل أعمال التطوير إضافة مسار للمشي حول الحديقة بطول 350 متراً، وتركيب أعمدة إنارة تجميلية وملعب كرة طائرة رملي، وتركيب شبكة ري، بالإضافة إلى زراعة نباتات البيئة المحلية والأشجار المزهرة والمثمرة، كما تم تزويد الحديقة بمنطقة ألعاب تتضمن رسومات ملونة للأطفال، وتم تركيب سور خارجي بعدد 3 بوابات لتسهيل دخول وخروج زوار الحديقة. 
كما تتواصل أعمال التطوير والتأهيل في حديقة محضر شاه بمدينة ليوا والتي تبلغ مساحتها 10.000 متر مربع، حيث تشمل أعمال التطوير إضافة مسار للمشي داخل الحديقة بطول 330 متراً، وتركيب أعمدة إنارة تجميلية وشبكة ري وزراعة أنواع من نباتات البيئة المحلية والأشجار المزهرة والمثمرة. وتتضمن الحديقة منطقة ألعاب لياقة بدنية ومنطقة ألعاب أطفال مظللة بأرضيات مطاطية بمساحة تزيد على 400 متر مربع. كما تمت إضافة عدد من مظلات الجلوس العائلية وملعب كرة طائرة رملي. 
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على زيادة الرقعة الخضراء وتوسعة الغطاء النباتي في مختلف مدن المنطقة، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز جمال المدن والمحافظة على المظهر العام، وذلك من خلال زيادة عدد الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والنباتات المحلية والأشجار الحرجية.

بلدية الظفرة
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