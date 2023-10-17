انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للمركز العالمي للموهوبين

دبي (الاتحاد)

بمشاركة 1400 مختص في مجال الموهوبين حول العالم، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمركز العالمي للموهوبين الذي تنظمه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية افتراضياً، ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري.

ويقدّم الحدث منصة محورية مخصصة لتشجيع ونشر أفضل الممارسات الدولية في مجال تعليم الموهوبين وتنمية المواهب، حيث يجمع 17 من أبرز المتحدثين من مختلف أنحاء العالم، ويقدم فرصة ممتازة لتبادل الأفكار والتعاون والنقاش حول الكيفية التي يتم بها تشكيل مستقبل تعليم الموهوبين، كما يتناول المؤتمر الذي سيستمر لمدة أربعة أيام مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة مثل تنمية المواهب وتعليم الموهوبين وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتلمذة.

ورحب معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في كلمته لدى افتتاح المؤتمر، بالمشاركين وحرصهم على متابعة المستجدات العالمية في مجال الموهوبين، وقال معاليه: «لقد نجحنا جميعاً منذ ختام المؤتمر الدولي الأول للمركز العالمي للموهوبين الذي عقدناه في (إكسبو دبي) منذ عامين، في إظهار مدى أهمية توحيد جهود الخبراء والمعلمين والممارسين والباحثين في متابعة تطورات تعليم الموهوبين وتبادل مستجداته في مختلف الدول الرائدة والمهتمة في هذا المجال».

من جانبه، أوضح الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، أن المؤسسة حرصت على تنظيم المؤتمر هذا العام افتراضياً لضمان إمكانية الوصول والمشاركة من الأفراد في جميع أنحاء العالم، بينما يظل ثابتاً في التزامه بتعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال تعليم الموهوبين وتنمية المواهب من خلال مزيج ديناميكي ومبتكر من ورش العمل الافتراضية التفاعلية والندوات القيّمة.

تطوير

المركز العالمي للموهوبين أطلق في عام 2021 خلال معرض «إكسبو» لتحقيق أهدافه المتمثلة في نشر وتشجيع ثقافة أفضل الممارسات والتميز في مجال تطوير المواهب.