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علوم الدار

التوظيف السليم للذكاء الاصطناعي عامل تمكين لبناء المستقبل

خلال الجلسة (من المصدر)
18 أكتوبر 2023 02:45

دبي (الاتحاد)

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أكد متحدثان في جلسة بعنوان: «هل الذكاء الاصطناعي قوة خير؟»، عقدت ضمن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، أن التوظيف السليم للذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم القوى المستقبلية وعوامل التمكين الأساسية لضمان تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً، وشددا على أهمية وجود منظومة قادرة على تفهم إمكانات هذه التكنولوجيا وآليات توظيفها والاستفادة منها وتطويرها.
 وأوضح  خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وأزيم أزار الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إكسبوننشال فيو»، أن العديد من الدراسات والتقارير العالمية تؤكد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%، ما يمثل تأثيراً كبيراً بالنسبة لأي تكنولوجيا.
من جهته، أشار أزيم أزار الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إكسبوننشال فيو» إلى أن طبيعة استخدام الحلول التكنولوجية تحدد إيجابياتها وسلبياتها، وقال إن التكنولوجيا في مفهومها العام ترتبط بالتطور الدائم وهذا ما شهدناه منذ آلاف السنين عندما تطورت المجتمعات من الترحال إلى الاستقرار والزراعة وطورت معها حلولاً وأدوات تساعدها على تنمية هذه الزراعة، ثم انتقلت للصناعة وابتكرت حلولاً تسهم في نمو الصناعة وازدهار، وصولاً إلى عصر التكنولوجيا المتسارعة حالياً، وفي تلك العصور كان عامل الاستخدام هو الأساس في تحديد الإيجابيات والسلبيات وليس الأداة نفسها.

الذكاء الاصطناعي
مجالس المستقبل العالمية
الإمارات
التوظيف
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