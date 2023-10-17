افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

افتتح معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات.. المعرض العلمي المصاحب للمؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية المقام في مدينة العين تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل بلدية مدينة العين، وبالشراكة مع جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين «SEG» الأميركية خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الحالي.

يشارك في المعرض أكثر من 30 جهة وشركة من المؤسسات الحكومية المحلية والدولية المتخصصة في تطبيقات الجيوفيزياء الهندسية.

وقال الدكتور أحمد مراد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: تقام الدورة السابعة من مؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية تحت شعار - دور الجيوفيزياء في التنمية المستدامة والتغير المناخي - وتركز أجندة المؤتمر مع عام الاستدامة وتعكس الجهود الوطنية لاستضافة cop28 ، لمناقشة العديد من القضايا المهمة ذات الصلة في التغير المناخي والمتصلة بالمخاطر الطبيعية والأمن الغذائي وكيفية استخدام الجيوفيزياء كأداة مهمة في التعرف على هذه المشاكل.

وأضاف أن المؤتمر يغطي محاور مختلفة متصلة باستكشاف المياه والخزانات الجوفية وكيفية استشراف المخاطر الطبيعية باستخدام الجيوفيزياء، ويناقش أهمية الجيوفيزياء في دعم التنمية المستدامة وكذلك تناقش أوراقاً بحثية علمية المخاطر المتصلة بالتغير المناخي مثل ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح الدكتور أحمد بأن المعرض العلمي المقام على هامش المؤتمر يضم تقريباً 35 جهة، وزادت هذه السنة نسبة العارضين إلى 30 % مقارنة بالدورة السابقة، ليعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليه المؤتمر الذي صنفه الخبراء المختصون في الجيوفيزياء بأنه من أفضل خمسة مؤتمرات عالمية خلال 30 السنة الماضية في الجيوفيزياء القريبة من السطح، كذلك تتضمن أبرز المشاركات الدولية مشاركة جامعة كانساس الأميركية التي تعرض دراسات متصلة بالجيوفيزياء والأدوات المتصلة بها. وأشار إلى أن ما يميز هذا المؤتمر التركيز على بناء القدرات الطلابية في الجيوفيزياء، من خلال ما يعرضه الطلاب من جامعة الإمارات والجامعات المختلفة لأهم الدراسات التي توصلوا إليها وذات الصلة بأهداف المؤتمر، كما ثمن الدكتور أحمد دور و جهود الجهات المشاركة والداعمة لإنجاح هذا المؤتمر.

من جانبه قال خالد حسن الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية: تأتي مشاركة الوزارة نظراً لأهمية المؤتمر كونه من أفضل المؤتمرات التخصصية في الجيوفيزياء الهندسية على مستوى العالم، وتستعرض الوزارة أهم الدراسات التي قامت بها في الجيوفيزياء والتي كان لها أثر إيجابي على بعض المشاريع داخل الدولة وأهمها المسح المغناطيسي الجوي والمسح السايزمي للمناطق الجبلية.

وأضاف: «تشارك الوزارة بورقة عمل حول أهمية الجيوفيزياء في الاستكشاف التعديني، كما تستعرض خلال مشاركاتنا تجارب الوزارة في استخدام الجيوفيزياء من خلال مسوحات مغناطيسية الجوية والسازمية، كذلك تشارك الوزارة بمنصة في المعرض العلمي المصاحب تستعرض الدراسات التي قامت بها الوزارة في الجيوفيزياء التي تتناول أهمية الجيوفيزياء في استكشاف الموارد الطبيعية والمعدنية ، بالإضافة إلى عرض بعض الخرائط المغناطيسية الجوية»، مشيراً إلى أن المواد والدراسات العملية التي تستعرضها الوزارة في المؤتمر تعتبر بمثابة مراجع مهمة تستفيد منها المؤسسات العملية والمختصون في هذا المجال.

من ناحيته قال المهندس عبدالرحمن المنهالي المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في بلدية منطقة الظفرة: حرصنا على المشاركة والحضور في هذا المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء التي تنظمه جامعة الإمارات مع بلدية مدينة العين، وذلك للاطلاع على أبرز الممارسات والبحوث العلمية المرتبطة بالجيوفيزياء الهندسية، ونهدف من المشاركة لتبادل الخبرات والمعرفة من خلال حضور بعض الورش العلمية.