«التنمية الأسرية» تعزّز دور المرأة الريادي

أبوظبي(الاتحاد)

تعمل مؤسسة التنمية الأسرية على بناء قدرات ومهارات المرأة في مختلف جوانب الحياة ومتطلبات التنافسية، وذلك من خلال الورش والبرامج التدريبية التفاعلية التي تتضمن خدمة التميز في ريادة الأعمال، من أجل التأهيل والتمكين المتوازن للمرأة لتمارس دورها الريادي في الأسرة والمجتمع.

وتهدف خدمة التميز في ريادة الأعمال إلى التعرف على مهارات التسويق الحديثة التي تُساهم في دعم رائدات الأعمال، واكتساب مهارات من شأنها التطوير بطرق إبداعية، للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في المجتمع المحلي والعالمي.

وتقدم مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الورش ضمن البرنامج التدريبي لتنمية قدرات المرأة، منها ورشة كيف تختار وتبدأ مشروعك؟ امتلك مهارات ريادة الأعمال، استراتيجيات وفنيات إدارة المشروعات، والإبداع في التسويق، بالإضافة إلى ورشة قيّم مشروعك، وانطلق نحو التطوير.

وتركز ورش (الإبداع في التسويق) على المهارات والوسائل الناجحة في التسويق الرقمي والملموس، وتزويد المشاركين بأهم المهارات التي تساعدهم في تطبيق الوسائل والتعامل الذكي مع أدوات التسويق.

وتستعرض خدمة تنمية قدرات المرأة مجموعة من العناصر اللازمة لإخراج رائدات أعمال متميزات، منها دراسة السوق، وتوافر عناصر الإنتاج، وتوافر نفقات التشغيل، والابتكار في الأفكار، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين التشغيلية. كما تناقش ورش خدمة التميز في ريادة الأعمال أهمية إرضاء العميل والسعي إلى تحقيق سعادته، إذ إن رضا العميل عن المنتج أو الخدمة يؤدي إلى مشاركته التجربة مع أقرانه ومن حوله، حيث استخرج المشاركون والمستفيدون من الخدمة مجموعة من الرسائل التوعوية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية أفراد المجتمع، بالأخص المرأة، حول أهم النقاط للانطلاق نحو المشروع الجديد وخوض رحلة ريادة الأعمال.