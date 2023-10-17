30 مشاركة في «الوطني للتوظيف» بالشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

انطلقت أمس، فعاليات المعرض الوطني للتوظيف بمركز إكسبو الشارقة في نسخته الـ 25، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وعدد من المسؤولين من الجهات المشاركة وممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

ويشارك في المعرض أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، بتنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى يوم غد «الخميس»، حيث يعتبر أحد أهم الأحداث المتخصصة بالتوظيف على مستوى الدولة، ومنصة مثالية لاكتشاف المواهب الوطنية الشابة.

وتجول الشيخ محمد بن حميد القاسمي في أرجاء المعرض، واستمع إلى شرح حول مجالات التوظيف والفرص الوظيفية الواعدة المقدمة للكوادر المواطنة والخريجين من الشباب خلال المعرض.

ويشهد المعرض فرصاً وظيفية نوعية في مختلف التخصصات، وبرامج التدريب والتأهيل المهني، ويوفر فرص العمل الواعدة في المؤسسات المصرفية والمالية، في ظل المشاركة الواسعة من البنوك والمؤسسات المصرفية، التي بدأت باستقبال الباحثين عن العمل والرد على استفساراتهم.

ويشكل المعرض الوطني للتوظيف، منصة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة وتعريفهم بالوظائف المتوافرة، وإتاحة المجال لهم للتعرف على اتجاهات سوق العمل وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الوظيفية، إلى جانب الدورات التدريبية التي تساهم في إكسابهم مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وتشارك وزارة تنمية المجتمع في المعرض الوطني للتوظيف الـ 25 بإكسبو الشارقة، من خلال منصة إلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم في سوق العمل، حسب مهاراتهم وقدراتهم، وتعريفهم بالجهات الراغبة بتوظيفهم.

وتقوم المنصة بالبحث عن وظائف لأصحاب الهمم، التي تلائم إمكانياتهم، وتعمل أيضاً على إدارة رعايتهم وتأهيلهم، وتهدف الوزارة إلى تسجيل أصحاب الهمم الباحثين عن عمل ضمن معارض التوظيف من خلال هذه المنصة، وتعزيز حضورهم في الأنشطة والمناسبات، التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكينهم في المجتمع.