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علوم الدار

استعراض تحضيرات انتخابات «استشاري الشارقة»

استعراض تحضيرات انتخابات «استشاري الشارقة»
18 أكتوبر 2023 02:46

الشارقة (وام)

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عقدت لجنة إدارة انتخابات الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعها الأول برئاسة أحمد سعيد الجروان، رئيس اللجنة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لاستعراض سير الانتخابات المقبلة وأدوار اللجنة في تحقيق سلاسة وشفافية العملية الانتخابية. وتناولت اللجنة مختلف الأدوار والتي تسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تفتح الباب أمام المجتمع لمتابعة ورصد العملية الانتخابية بمراحلها كافة، وبشكل دقيق، وبيان ما تعكسه الانتخابات من إرادة وطنية في تعزيز مفهوم المواطنة الفعّالة والمسؤولة، ما يعزز الارتقاء في كل المجالات والتنمية المستدامة في إمارة الشارقة.
وأكد أحمد سعيد الجروان أن لجنة الانتخابات ستتولى أدوارها في تنظيم مراحل الانتخابات بشكل ديمقراطي ومنصف في إطار الالتزام بضمان مشاركة جميع المواطنين في هذه العملية المهمة لاختيار ممثليهم بالمجلس الاستشاري، موضحاً أن الاجتماع يمثل الخطوة الأولى في سلسلة من التحضيرات المكثفة والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من قبل المجتمع ترسيخاً لما تهدف إليه اللجنة العليا لانتخابات المجلس من تعزيز مشاركة المواطنين، والعمل على تحقيق تطلعاتهم ومشاركتهم في صنع القرار.

الشارقة
استشاري الشارقة
أحمد سعيد الجروان
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