وفد حكومة الإمارات يبحث مع رئيس وزراء كازاخستان تعزيز التعاون

دبي(الاتحاد)

بحث معالي عليخان سمايلوف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، مع معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات تطوير وتحديث العمل الحكومي، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة أستانا.

وقال معالي عليخان سمايلوف: «تعمل جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون بينهما في مجال الإدارة والتحديث والعمل الحكومي، في إطار تنفيذ مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين في شهر فبراير الماضي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي».

وأضاف: «نثمِّن هذه الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل الحكومي، ونتطلع لمزيد من التعاون لتطويرها، وتحسين كفاءة المنظومة الحكومية لدينا بالاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في العمل الحكومي لدولة الإمارات».

من جهته، أكد معالي محمد القرقاوي، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون والتبادل المعرفي ومشاركة قصص النجاح، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي على أسس التميز وجودة الأداء والكفاءة والتحديث المستمر، لتمكين الحكومات من المشاركة الفاعلة، وتبادل المعرفة لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

وقال معاليه إن حكومتي الإمارات وكازاخستان تسعيان من خلال التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، إلى تعزيز الشراكة في تطوير نموذج مستقبلي للعمل الحكومي محوره جودة حياة المجتمع، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي، هو المحرك الأساسي لأي جهد تطويري هادف.

وشهدت زيارة الوفد الإماراتي الإعلان عن تفعيل 6 محاور جديدة للتعاون بين حكومتي الإمارات وكازاخستان، تشمل، الأداء الحكومي من خلال تطوير آليات مبتكرة لمتابعة وقياس الأداء، والتحول الرقمي من خلال مشاركة الخبرات وإطلاق المبادرات المشتركة الهادفة لتسريع التحول الرقمي الحكومي، وبناء القدرات وتأهيل الكوادر الحكومية والقيادات وتزويدها بمهارات المستقبل، والسياحة من خلال تعزيز الشراكة البناءة في تطوير هذا القطاع الحيوي وتنشيط السياحة بين البلدين، والذكاء الاصطناعي عبر مشاركة قصص النجاح والنماذج المبتكرة لتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، والبرمجة من خلال تطوير قدرات أفراد المجتمع في مجالات البرمجة، بما يمكنهم من المشاركة في صناعة المستقبل.

يذكر أنه تم الإعلان عن التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وكازاخستان، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، حيث وقع معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، اتفاقية التعاون مع معالي غاليمجان قويشيبايف، نائب رئيس الوزراء، رئيس مكتب حكومة جمهورية كازاخستان.