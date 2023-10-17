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علوم الدار

تفاهم بين «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«الوطني للغات» بفرنسا

هند العتيبة خلال توقيع محمد الظاهري وفيليب أدفاني المذكرة (من المصدر)
18 أكتوبر 2023 02:46

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (إنالكو)، المؤسسة الأكاديمية الفرنسية المرموقة، لتعزيز التعاون في مجال الدبلوماسية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وفيليب أدفاني، رئيس مؤسسة إنالكو، وذلك خلال حفل توقيع أقيم في السفارة الإماراتية في باريس، بحضور هند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى جمهورية فرنسا.
بموجب هذه المذكرة، تتعاون أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد «إنالكو» في مجموعة من المجالات الحيوية. سيتم جمع قوى البحث في هاتين المؤسستين، حيث سيتبادلان الخبرات البحثية ويتعاونان في مشاريع بحثية مشتركة بهدف تطوير فهم أعمق لمجالي الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وصياغة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، سيقومون معاً بتصميم وتقديم برامج تدريبية مشتركة، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة الضرورية لتحقيق النجاح في مساراتهم المهنية المستقبلية. وعلاوة على ذلك، سيشجعون على تبادل المعرفة من خلال نشر المؤلفات المشتركة وعقد المؤتمرات والندوات، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدبلوماسي على الصعيدين الوطني والعالمي.
 وتسهم هذه الاتفاقية في ترسيخ الدور الذي تقوم به أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لرعاية الدبلوماسيين، وتوفير منصة للتعاون والتفاهم الثقافي، بما يساعد على تدريب الجيل القادم من الدبلوماسيين.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
فرنسا
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