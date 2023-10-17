«وام» تؤكد دور الإعلام في قضايا التغير المناخي

بكين(وام)

أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، الدور الفعّال الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في دعم العمل المشترك، ورفع الوعي حول قضايا التغير المناخي والاستدامة.

وقال خلال ثلاث محاضرات ألقاها أمام طلاب جامعة تشينهوا والجامعة الصينية للإعلام وجامعة بكين للغات الأجنبية، إن للإعلام أهمية بالغة في تسليط الضوء على هذه القضايا الملحة، لافتاً إلى دوره في تعزيز الوعي العام وتحفيز المجتمع الدولي على التعاون لإيجاد حلول مستدامة.

وركزت المحاضرات على ثلاثة محاور رئيسة تضمنت: دور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا المناخ، أهمية الإعلام المتخصص، ودور الإعلام الوطني في تعزيز جهود الإمارات في هذا المجال.

ودعا الريسي الطلاب الصينيين لحضور فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام الذي ينطلق في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الكونغرس يمثل فرصة سانحة لهم للاطلاع على أحدث المستجدات في مجال الإعلام، وتبادل الخبرات مع خبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن الكونغرس سيتناول العديد من المحاور المهمة، بما في ذلك الإعلام البيئي والاستدامة، والتعليم، والإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.