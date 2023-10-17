محمد الشرقي يستقبل سفيري باكستان وبلجيكا

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، -كلاً على حدة - أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، وفيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة. ورحّب سموّه بالسفيرين اللذين قدما للسلام على سموّه، متمنياً لهما دوام التوفيق في أداء مهام عملهما. وجرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وأشاد السفيران بالتطور المشهود لدولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، على جميع المستويات. حضر اللقاءين، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.