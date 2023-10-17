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علوم الدار

وفد عُماني يزور «الإمارات للدراسات»

الوفد العُماني خلال زيارته المركز (وام)
18 أكتوبر 2023 02:46

أبوظبي (وام)

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استقبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وفداً من سلطنة عُمان الشقيقة، برئاسة الدكتور حمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
جاءت الزيارة في سياق تعزيز التواصل بين المركز وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العُمانية، حيث يسعى المركز إلى توطيد علاقات التعاون المشترك مع المؤسسات الفكرية والمعرفية في منطقة الخليج العربي. وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الثنائي، وكيفية تعزيزه خلال الفترة المقبلة.
حضر الوفد الزائر، في إطار تعرّفه على مسيرة العمل اليومي بالمركز، عرضاً تعريفياً عن المركز وقطاعاته المختلفة، ثم قام بجولة في مكتبة اتحاد الإمارات، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها.
وأبدى الوفد إعجابه بما تضمُّه المكتبة من وثائقَ ومصادرَ وموسوعاتٍ معرفية متنوعة، مشيداً بتطورها التكنولوجي، واستخدامها أحدث التقنيات لخدمة الباحثين والمجتمع.
وأعرب الدكتور حمد الضوياني، عن تقديره الشديد للدور الذي يقوم به المركز في مجال إنتاج المعرفة وإعداد البحوث والدراسات العلمية الرصينة ودعم عملية صنع القرار.
وقال إن المركز له مكانته المتميزة في منطقة الخليج، معبراً عن تطلّعه إلى تعزيز التعاون بين المركز وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، مشيراً إلى أن هناك مجالات عدة يمكن أن تكون محل تعاون مشترك بين الطرفين. وتم تقديم مجموعة من إصدارات المركز إلى أعضاء الوفد الزائر.

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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