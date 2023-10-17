صقر غباش يبحث مع رئيسة برلمان بنجلاديش التعاون بين البلدين

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، معالي شيرين شرمين شودري، رئيسة البرلمان بجمهورية بنجلاديش الشعبية، والوفد المرافق لها، والتي تقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا المهمة؛ من أبرزها تعزيز التعاون البرلماني خلال المشاركة في المحافل الدولية، وتفعيل التنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان بجمهورية بنجلاديش الشعبية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تعد أولوية بالنسبة للبلدين، فضلاً عن دعم سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في جميع القطاعات كافة، بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية. وأشار معالي صقر غباش إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنجلاديش الشعبية تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك بفضل حرص قيادتي وحكومتي البلدين بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

من جهتها، أكدت معالي شيرين شرمين شودري، رئيسة البرلمان بجمهورية بنجلاديش الشعبية، على أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات على مختلف الصعد.

وأشادت معاليها برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة، والذي يسهم في جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في المجال السياسي.

كما أثنت على استضافة الدولة فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وأيضاً انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس، الأمر الذي يعكس الثقة والمكانة الرائدة لدولة الإمارات.