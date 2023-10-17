محمد الشرقي يطلع على خطط «الاتحاد للماء والكهرباء»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية مواكبة التطورات في مجالات خدمة أفراد المجتمع كافة، وتحسينها بشكل مستمر، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو تبنّي أفضل المعايير في توفير الطاقة واتباع نمط حياة مستدام يدعم محاور التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء. واطلع سموه، خلال اللقاء، على مشاريع ومبادرات الاتحاد للماء والكهرباء، وخططها الاستراتيجية في تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. كما اطلع سموّه، على أفضل الممارسات المتّبعة، والمشاريع الحالية والمستقبلية، في مجال خدمات الكهرباء والماء التي تدعم متطلبات البنية التحتية في الدولة، وإمارة الفجيرة، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة حياة الأفراد. وثمَّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود الاتحاد للماء والكهرباء عبر مبادراتها وخدماتها المجتمعية، وتوجّهاتها الاستراتيجية كشريك فاعل في دعم الجهود الوطنية نحو مجال العمل البيئي والمناخي في الدولة. وتقدّم المهندس يوسف آل علي، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه لمتطلبات تطوير خدمات الهيئة وعملها، بما يعزز محاور الاستدامة البيئية في الإمارة. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.