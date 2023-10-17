الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشيوخ الأوزبكي» يطلع على تجربة «أمانة الوطني»

«الشيوخ الأوزبكي» يطلع على تجربة «أمانة الوطني»
18 أكتوبر 2023 02:46

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان

عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً افتراضياً مع مكتب مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة البرلمانية في مجال التكنولوجيا، شارك فيه عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والمهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في المجلس، ونورو لاييف عنوان، رئيس مكتب مجلس الشيوخ الأوزبكي، وعدد من مستشاري ومديري إدارات وموظفي أمانة المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض دور الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأجهزة المجلس، وفق أحدث الممارسات البرلمانية من خلال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، كما تم التأكيد على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الأوزبكستاني.
واطلع مكتب مجلس الشيوخ على تجربة «البرلمان الإلكتروني» المطبق في المجلس الوطني الاتحادي الذي يساهم في تسهيل العمل البرلماني عن بُعد، سواء كان للأعضاء أو الموظفين، والطريقة المثلى في استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات في تسهيل العمل التشريعي والرقابي.

أوزبكستان
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
الرياضة
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
اليوم 15:35
ميسي يعود إلى «كامب نو»
الرياضة
ميسي يعود إلى «كامب نو»
اليوم 15:31
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
علوم الدار
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
اليوم 15:22
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
الرياضة
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
اليوم 15:00
إخلاء مئات المنازل في اسكتلندا جراء عاصفة "بابيت"
الأخبار العالمية
إخلاء مئات المنازل في اسكتلندا جراء عاصفة "بابيت"
اليوم 14:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©