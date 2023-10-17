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علوم الدار

حاكم الفجيرة يستقبل جمال السويدي

حمد الشرقي لدى تسلمه نسخة الكتاب من جمال السويدي (وام)
18 أكتوبر 2023 02:46

الفجيرة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتسلم نسخة من كتابه الجديد «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، الذي يستعرض فيه بعض المحطات الرئيسية في مسيرة صاحب رئيس الدولة، حفظه الله، والإنجازات الإنسانية اللافتة التي حققها سموه.
واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى شرح مفصل عن مراحل تأليف الكتاب وتفاصيله، مشيداً بالجهود التي بذلت لإنجازه. حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

جمال السويدي
الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
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