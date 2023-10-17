«تنفيذي الشارقة» يعتمد لجنة دائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه جملةً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، والتي تضمنت متابعة سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على مستجدات العمل في مشروعات البنية التحتية، والمقترحات الحديثة لتطوير الأنظمة التشريعية والإدارية، بما يواكب التقدم الذي تحققه الإمارة في المجالات كافة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، ونص على أن تُشكل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية برئاسة القاضي سالم علي مطر الحوسني، وعضوية كل من اللواء سيف محمد الزري الشامسي، نائباً للرئيس، والمحامي العام الأول أنور أمين الهرمودي، والدكتور عبد الله سليمان الكابوري وموضي بنت محمد الشامسي ومحمد عبدالله الزرعوني والعميد جمال فاضل العبدولي، أعضاء، وعفاف إبراهيم المري، عضواً ومقرراً.

وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

واستمراراً لجهود الإمارة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يساهم في استدامتها، اعتمد المجلس مقترحاً لتطوير إجراءات استخدام الموارد الطبيعية بالتنسيق بين الجهات المعنية كافة.