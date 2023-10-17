سعود بن صقر يحضر حفل استقبال «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الـ 3»

بكين (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة استضافة بلاده منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث يومي 17و18 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 130 دولة والعديد من المنظمات الدولية.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال لقائه فخامة الرئيس شي جين بينغ تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لأعمال المنتدى النجاح في تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي الاقتصادي ضمن مبادرة «الحزام والطريق» ولجمهورية الصين الصديقة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وحمل فخامة الرئيس الصيني صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

كما تبادل سموه مع قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين حضروا حفل الاستقبال الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث معهم علاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات بدولهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ورافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات.