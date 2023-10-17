الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد: مهرجان ليوا الدولي مقصد لمحبي التحدي والمغامرة

حمدان بن زايد يطلع على استعدادات المهرجان بحضور زايد بن حمدان بن زايد ومحمد خليفة المبارك (وام)
18 أكتوبر 2023 02:47

أبوظبي (وام)
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر النخيل، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024» الذي يقام برعاية سموه خلال شهر ديسمبر القادم، وبتنظيم مشترك بين نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ميرال».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أهمية توفير الإمكانات والتجهيزات كافة لإنجاح مهرجان ليوا الدولي الذي يعد واجهة رياضية مهمة لمنطقة الظفرة، وأصبح مقصداً لمحبي التحدي والمغامرة، ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها.
ولفت سموه إلى أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في دوراته السابقة لكونه يعد فرصة من أجل دعم القطاع السياحي للمنطقة، وجذب الزوار.

وثمَّن سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وأعضاء مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، والرعاة كافة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث والتنظيم المميز للفعاليات والأنشطة كافة التي تقام في منطقة الظفرة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان

حضر اللقاء سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، ومحمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ «ميرال»، وعبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي.

مكانة
يأتي تنظيم المهرجان تتويجاً للجهود المشتركة بين كلٍّ من نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في شراكتهما الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهةً مفضلةً أولى ورائدةً عالمياً من خلال تسلّيط الضوء على مقوماتها السياحية والثقافية، وما تتفرد به من إمكانات داعمة لاستدامة الاقتصاد المتنوع، ومكانتها حاضنةً للتراث والرياضات المحلية والعالمية المختلفة.

حمدان بن زايد
الإمارات
الظفرة
محمد خليفة المبارك
مهرجان ليوا الدولي
تل مرعب
آخر الأخبار
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
الرياضة
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
اليوم 15:35
ميسي يعود إلى «كامب نو»
الرياضة
ميسي يعود إلى «كامب نو»
اليوم 15:31
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
علوم الدار
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
اليوم 15:22
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
الرياضة
الإمارات تتصدر «الألعاب التكتيكية» في تركمانستان
اليوم 15:00
إخلاء مئات المنازل في اسكتلندا جراء عاصفة "بابيت"
الأخبار العالمية
إخلاء مئات المنازل في اسكتلندا جراء عاصفة "بابيت"
اليوم 14:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©