حمدان بن زايد: مهرجان ليوا الدولي مقصد لمحبي التحدي والمغامرة

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر النخيل، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024» الذي يقام برعاية سموه خلال شهر ديسمبر القادم، وبتنظيم مشترك بين نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ميرال».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أهمية توفير الإمكانات والتجهيزات كافة لإنجاح مهرجان ليوا الدولي الذي يعد واجهة رياضية مهمة لمنطقة الظفرة، وأصبح مقصداً لمحبي التحدي والمغامرة، ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها.

ولفت سموه إلى أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في دوراته السابقة لكونه يعد فرصة من أجل دعم القطاع السياحي للمنطقة، وجذب الزوار.

وثمَّن سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وأعضاء مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، والرعاة كافة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث والتنظيم المميز للفعاليات والأنشطة كافة التي تقام في منطقة الظفرة.

حضر اللقاء سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، ومحمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ «ميرال»، وعبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي.

مكانة

يأتي تنظيم المهرجان تتويجاً للجهود المشتركة بين كلٍّ من نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في شراكتهما الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهةً مفضلةً أولى ورائدةً عالمياً من خلال تسلّيط الضوء على مقوماتها السياحية والثقافية، وما تتفرد به من إمكانات داعمة لاستدامة الاقتصاد المتنوع، ومكانتها حاضنةً للتراث والرياضات المحلية والعالمية المختلفة.