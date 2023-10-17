«صندوق الوطن» يوقع 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين الصندوق وكل من وزارة الثقافة والشباب، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وجامعة الشارقة، بحضور فخامة خوزيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

وتركز المذكرات الأربع على تعزيز التعاون بين صندوق الوطن والمؤسسات الموقعة كافة، لتحقيق أهدافهم المشتركة في رعاية ودعم أبناء وبنات الإمارات وتمكنهم من ريادة الأعمال وتعزيز قيم الابتكار والإبداع، إضافة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية، حيث اتفق الجميع على بذل كل جهد ممكن من أجل حاضر ومستقبل شباب الإمارات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب توقيع مذكرات التفاهم: «إننا جميعاً نسعى لحشد الجهود كافة لتحقيق أهداف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في رعاية الشباب وتمكينهم من سوق العمل وتعزيز قدراتهم للانطلاق إلى مجال ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار والإبداع وتعزيز هويتنا الوطنية».

وأضاف معاليه أن هذا يوم استثنائي في تاريخ الصندوق، حيث يشهد توقيع مذكرات التفاهم لتوفير كل المقومات للتعاون المثمر والبناء مع مؤسسات بحجم وزارة الثقافة والشباب، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية وجامعة الشارقة، مثمناً دورهم جميعاً في رعاية شباب الإمارات، وأكد أن التعاون معهم سيفتح آفاقاً جديدة لصندوق الوطن لتطوير أنشطته وخدماته ومبادراته وتعزيز دوره في تمكين أبناء وبنات الإمارات في مختلف المجالات.

وقال معاليه إن تأسيس البيئة المناسبة للتعاون والشراكة مع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة، يهدف إلى تفعيل المبادرات والبرامج كافة التي تقوم على إعداد الخريجين للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، أو تلك التي تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال في المجالات المختلفة، ومساعدة المواطنين على تأسيس شركاتهم بنجاح، كما تشمل برامج الصندوق تدريب الشباب على التعامل مع العالم الرقمي، ومساعدتهم في تحويل هذه القدرة إلى مورد إنتاج اقتصادي لهم، كما يهدف هذا التعاون إلى تعميق قنوات التواصل والحوار بين مؤسسات المجتمع كافة، والإسهام في تمكين المواطن الإماراتي، إضافة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية لدى فئات المجتمع كافة وأفراده، وهو دور منوط بالجميع.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أن العمل في صندوق الوطن يركز بشكل أساسي على تحقيق التعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع كافة، بما يكفل الإفادة من القدرات كافة، ويسعى الصندوق كي يكون حلقة وصل مهمة بين أبناء وبنات الوطن من جانب، والوزارات والهيئات والمدارس والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر، وذلك من أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في عمل الجميع.

وثمن جهود شركاء صندوق الوطن كافة، سواء الذين وقعوا مذكرات التفاهم أو الجهات التي سبق وعملت إلى جانب الصندوق في عشرات المشروعات والبرامج، مؤكداً أن هذا التعاون يدل على الثقة الكبيرة من جانب هذه المؤسسات والوزارات في رسالة الصندوق وبرامجه ومبادراته، وحرصه على توفير شروط النجاح كافة لرسالته، لتعميق مكانته في مسيرة الوطن.

وفي تصريح له بهذه المناسبة؛ قال معالي سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «تخدم هذه الاتفاقية تعزيز الروابط التي تجمع الوزارة مع صندوق الوطن، وتفتح المجال لمواصلة الجهود من أجل الارتقاء بواقع العمل المشترك بين كلا الطرفين، فضلاً عن كونها تسهم في ترسيخ ثقافتيّ الابتكار والإبداع وغرس قيم ومفاهيم الهوية الوطنية والتشجيع على مواصلة بذل الجهود من أجل وضع خطط واستراتيجيات تنموية لتطوير واقع المجتمعات المحلية، وتشجيع توظيف العناصر الوطنية من الجنسين في القطاع الخاص والاستثمار بقدراتهم ومهاراتهم والاستفادة منها في مختلف القطاعات».

وأضاف معاليه: «ستعمل الوزارة على دعم الجهود والأنشطة التي يضطلع بها الصندوق، وذلك لتحقيق رؤية تنموية شاملة تعزّز من مكانة دولتنا التي قطعت شوطاً طويلاً في مجال تعزيز العمل الحكومي المشترك، كما نسعى إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ومواكبة الاستراتيجيات الرامية للارتقاء والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال التعاون المشترك، والتعرّف على المزيد من الخبرات وتبادلها، وإتاحة الفرص للكوادر الوطنية لتثبت حضورها ودورها الفاعل في مسيرة البناء المجتمعي».

من جانبه، أكد الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن جامعة الشارقة تسعى إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية كافة في دولة الإمارات وفي المجالات كافة، خاصة البحثية منها لما تمتلكه جامعة الشارقة من إمكانيات كبيرة، ومن هنا ينطلق التعاون مع صندوق الوطن عبر توقيع اتفاقية تحدد مجالات التعاون في دعم ورعاية المشاريع البحثية ذات الأولوية في الدولة.

وقال: «لقد تطوّرت البنية التحتية للبحث العلمي في جامعة الشارقة بصورة هائلة خلال السنوات السبع الماضية لتصل إلى 175 مختبراً بحثياً وتعليمياً، وأكثر من 80 مجموعة بحثية وأكثر من 10 مراكز بحوث ودراسات متميزة، إضافة إلى التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة والاستثمار بالبحث العلمي من خلال ما يزيد على 3000 طالب دراسات عليا في الجامعة».

وتركز مذكرة التفاهم مع وزارة الثقافة والشباب، والتي وقعها مبارك الناخي، وكيل الوزارة، وياسر القرقاوي، مدير عام الصندوق، على تعزيز الشراكة والتعاون من خلال التركيز على أنشطة عدة في المجالات التي يكون للأطراف فيها مصالح مشتركة، مثل المؤتمرات، والمنتديات، والبرامج المختلفة والمساعدة والإشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقدمها صندوق الوطن ووزارة الثقافة والشباب في مجالات عدة.

ونصت مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة التي وقعها محمد الكعبي، الأمين العام للمجلس، وياسر القرقاوي، مدير عام الصندوق، على التنسيق الدائم والتعاون بين الطرفين في مختلف مجالات خدمة المجتمع، وتنمية وتطوير القرى، وتبادل الأفكار والخبرات، وتكوين شراكة فيما بينهما.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات المشتركة لإرساء قواعد العمل، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، والمساهمة في دعم المجلس، وفقاً للشروط والأحكام الواردة بالمذكرة، ودعم التنمية الريفية في القرى المستهدفة من قبل المجلس.

وركزت مذكرة التفاهم مع أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية التي وقعها العميد محمد سعيد العامري، مدير الأكاديمية، وياسر القرقاوي، مدير عام الصندوق، على التعاون بين أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وصندوق الوطن وتبادل الخبرات والمعلومات، وإطلاق المبادرات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتقديم الدعم في المجالات ذات الصلة.

وركزت المذكرة مع جامعة الشارقة التي وقعها ياسر القرقاوي، مدير عام الصندوق، وعن جامعة الشارقة الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي، على التعاون بينهما، والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما في خدمة الوطن العزيز.

تعاون

وحددت المذكرة العديد من المجالات محل التعاون بينهما ومنها، التعاون في مجال الدراسات العلمية والبحوث التطبيقية، وتحديد الأولويات البحثية للمجتمع الإماراتي ودعم المشروعات البحثية، والشراكة لتنفيذ المبادرات التي تهدف للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتعاون في إنشاء المراكز البحثية المشتركة الخاصة بقضايا المجتمع، والتعاون في دعم طلبة برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي لدى الطرف الأول لإعداد المشاريع والبحوث والدراسات ذات الأولوية، والتعاون في استقطاب منتسبي برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي وتوفير المنح البحثية لهم.

معايير

والتعاون في مجال تطوير معايير الجودة والكفاءة المهنية والابتكار المؤسسي، والتعاون في تطوير المبادرات التي تنفذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به، والتعاون في تقديم استشارات بحثية ومهنية تسهم في تطوير وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون في تنظيم المؤتمرات العلمية والملتقيات البحثية وورش المشتركة لتي تناقش القضايا المختلفة المستجدة في المجتمع الإماراتي والعالمي، وتشكيل لجنة عمل مشتركة لتنفيذ وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لضمان تحقيق المنفعة المرجوة منها.