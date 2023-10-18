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جوتيريش يدعو إلى وقف فوري للعنف وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

جوتيريس يتحدث خلال حفل افتتاح منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي في بكين
18 أكتوبر 2023 09:16

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش الأربعاء في بكين إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في العنف الدائرة في قطاع غزة.
وقال جوتيريش في خطاب ألقاه في بكين في منتدى مبادرة الحزام والطريق "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها.

وكرر ما وصفه بـ"نداءين إنسانيين عاجلين"، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".
كما دعا  إلى "السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال". 

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وقال جوتيريش "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتوفير الوقت والمساحة الكافيين للمساعدة في تحقيق النداءين وتخفيف المعاناة الإنسانية الملحمية التي نشهدها".

المصدر: وكالات
بكين
غزة
انطونيو جوتريش
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