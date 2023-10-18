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علوم الدار

تحت رعاية رئيس الدولة.. منتدى بلوغ الميل الأخير 2023 يُعقد خلال فعاليات "كوب28"

رئيس الدولة
18 أكتوبر 2023 10:20

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»،  يُعقَد منتدى بلوغ الميل الأخير 2023 يوم 3 ديسمبر ضمن اليوم المخصص للصحة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28).

يوفر المنتدى منصة لإدراج قضايا الصحة في أجندة المناخ العالمية وتشجيع إبرام شراكات جديدة لدعم الأهداف المشتركة المتعلقة بها في العالم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوب 28
رئيس الدولة
منتدى بلوغ الميل الأخير
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